FOTOD | Eesti ettevõte tegi norrakatele unikaalse pargase

"Kliendile üleantud 64,8 meetri pikkune ja 12 meetri laiune kalakasvatuspargas on varustatud ainulaadse hübriidsööturiga, mis mahutab 800 tonni kalasööta. Sööta võib sumpadesse juhtida otse vee all. Taoline tehnoloogia on keskkonnasõbralikum ja energiasäästlikum. Katsetused näitasid, et uue süsteemi energiakulu on võrreldes pinnasööturiga 70-90% väiksem. Samas säilib võimalus sööta kalu veepinnal. Tellija saab valida, millist süsteemi mingil konkreetsel ajahetkel kalade tõhusamaks söötmiseks kasutada," selgitab Marketex Marine juhatuse liige Dmitri Gornostajev.

„Meie koostöö Marketex Marine'iga on kestnud juba üle 10 aasta, kuid see projekt tähistab vesiviljelustööstuses tõelist läbimurret. Vastvalminud pargas on suurim tipptehnoloogial põhinev ujuv kalafarm seadmestusega, millest võisime paari aasta eest vaid unistada. Pargas veetakse avamerele, seetõttu on ta varustatud õõtsumissummutiga ja meie eraldi välja töötatud V-kujulise kerega. Suurem vastupidavuse klass võimaldab tal taluda kõrglaineid ning ebasoodsaid mere- ja ilmastikutingimusi," räägib AKVA group'i juhatuse liige Per Andreas Hjetland.

Uus kalapargas hakkab tööle avamerel ning ta on mõeldud teenindama spetsiaalselt tema joaks välja töötatud uut tüüpi sumpasid, mis sukelduvad 6-8 meetri sügavusele. Taolised sumbad aitavad vältida kalahaigusi, mida tekitavaid vee pinnakihtides levivaid patogeensed mikroorganismid.

Viimase viieteistkümne aasta jooksul on Marketex Marine ehitanud vesiviljelustööstusele enam kui 350 pargast, mis töötavad edukalt paljudes riikides üle kogu maailma: Jaapanist Tšiilini ja Norrast Kreekani. Marketex Marin pakub väikelaevaehituse ja kalakasvatuse turul võtmevalmis lahendusi - pargase projekteerimisest valmistoote üleandmiseni kliendile. Ettevõte on teraspargaste ehitusturu liider.