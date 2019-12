FOTOD | Eesti hotelliketi uus kroonijuveel asub väga põneva ajalooga hoones

„Ka meie uus hotell oma 92 toaga annab väga vähe juurde. Jah, suured ketid, kel juba kontseptsioonis on paigas 200-400 tuba, need on olulised lisandujad. Turul ruumi on. Ega meil ju palju rahvusvahelisi kette veel ei ole, aga planeeritakse," ütles Mailend. Üldiselt on ta arvamusel, et uued tegijad on teretulnud, sest erinevaid tooteid on turule vaja. Ka Airbnb kortereid.

Vaatame aga otsa ka lähinaabritele. Riias on suured ketid Mailendi sõnul aina tugevamalt sees, Helsingis on aga möll eriti suur - viimaste aastatega on lisandunud tuhandeid tube. „Täituvus on väga hea ja hinnad on uskumatud. Ma ei ütle, et Tallinnas läheb täpselt samamoodi, aga tendents sinnapoole on."

Küsimuse peale, et mida siis Eestis hinnad teevad, ütles Mailend, et üks tuba võib samas hotellis maksta kord 80, siis jälle 300 eurot öö eest. See sõltub nõudlusest.



Hestia nälg kasvas

Kentmanni hotell andis Hestia Hotel Groupile kogemuse ja ambitsiooni teha veel midagi sarnast, ise. Nad said endises kohtumajas kasutada oma sisekujundusideid, materjale ja luua tervikliku lahenduse. Nad soovivad teha sarnaseid projekte veel, terves Baltikumis.

„Kui me aasta tagasi Kentmanni tegema asusime, siis oli meil Lätis üks hotell, nüüd on kaks. Leedut me ka ei välista. Mõni ütleb, et oleme ehk liiga tagasihoidlikud, kui vaid Baltikumist mõtleme, aga meie jaoks on need suured sammud," ütleb Mailend.

Leedus on väikeseid hotelle palju, neid, mis opereerivad üksi. Nende jätkusuutlikkus on suurte kettide tulekuga kahtluse alla sattunud. Neil on vaja suurt venda, kes annaks kliendibaasi, teadmised ja toetaks finantsiliselt. Siin näeb Hestia Hotel Group oma šanssi. „Seal turul on investeeringutest selgelt vajaka. Eriti, mis puudutab vanemaid tooteid. Paljud inimesed teevad Euroopa tuure, näiteks grupid Saksamaalt. Käivad nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Ideaalne oleks need tuurid ühendada ühe Hestia mütsi alla."

Uksed avab Kentmanni hotell vahetult enne aastavahetust. Jaanuar on teadagi turul väga vaikne aeg. Madalperioodil avamises näeb Mailend aga palju plusse ning edaspidigi võivad nad seda strateegiat kasutama hakata. „Siis saad erinevad vead teada. Neid on alati. Küll vee, küll kanalisatsiooniga. Kõrghooajal on raske vigu parandada. Iga päev on siis üks suur väljakutse."

Kui Tallinna keskmine hotelli täituvus on 70%, siis Kentmanniga loodetakse 2020. aastal jõuda 67 protsendini.

„See aasta on meie hotellidele olnud suurepärane. Aasta algus oli veidi aeglane. Kui 2017. aastal oli Eesti Euroopa Liidu eesistumine, ütlesin, et nii head aastat enam tulla ei saa. Pean oma sõnu sööma," ütleb Mailend nüüd.