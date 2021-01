FOTOD | Eesti investorid ostsid asumi Vanasadamas

Tallinna Sadama A-terminali kõrvale 2019. aastal püstitatud KODA Pargi opereerimise hotellina võtab üle Eesti hotellinduse start-up ettevõte Popup Living.

Popup Living plaanib opereeritavate tubade portfelli kasvatada kahe aastaga 200 toani.

KODA Pargi rajanud Kodasema tegevjuhi ​Birgit Linnamäe​ sõnul pole Kodasema eesmärk kunagi olnud olla hotellioperaator, vaid eelkõige ikka arhitektuursete ruumilahenduste looja. "Esimese KODA majadel põhineva pop-up linnaku eesmärk oli tõestada idee jätkusuutlikkust ning näidata meie rahvusvaheliselt pärjatud majade mitmekülgsust ja vastavust kaasaegsetele kiiresti muutuvatele ruumivajadustele," kommenteeris Linnamäe pop-up linnaku müüki. KODA majade vastu tuntakse täna juba suurt huvi üle kogu maailma ning eriti Põhja-Ameerikas, mistõttu avati eelmise aasta lõpus ka esindus New Yorgis. Esimene KODA USA maja antakse Californias asuvale kliendile üle juba esimeses kvartalis.

KODA majadest koosnevat linnakut edaspidi opereeriv Popup Living hotellibränd sündis vaimustusest Eesti eriliste paikade vastu. "Mõelda, kui vaimustav on ööbida seal, kus on rahulik ja ilus, ent ometi toimub asju, erilisi sündmusi. Kus tegelikult miski pole liiga kaugel. Mis oleks, kui otse Sinu toa akna taga on vaade merele ning lained loksuvad paari meetri kaugusel? Või suurepärane vaade metsale, saartele või linnamelu ootamatus nurgas? Seda kõike ehitamata klassikalist hotelli või ebamugavat telki, ent pakkuda moodsat ja funktsionaalset ööbimist loodussõbralikus olmes," ütles ​Indrek Ilves​, kiindunud purjetaja, kes on brändi ellukutsumise taga. ​Popup Living​ kasutab maksimaalselt kodumaist disaini ning tooteid, see on väga oluline osa kontseptsioonist.

Kodasema ja Popup Living näevad koostööd kasvavalt: plaanis on erinevate investorite koosluses rajada majutuslinnakuid ka mujal Eestis, mis disainitakse ning ehitatakse Kodasema ja ​Harmeti​ koostöös.

KODA Stay brändi kandev pop-up linnak alustas Tallinna tuiksoone ääres Mere puiesteel automaathotellina tegevust 2017. aastal. Kaks aastat hiljem koliti hotell 500 meetri kaugusele Tallinna Vanasadamasse ja tubade arv kasvas 20-ni, et olla turistidele ja linnakodanikele paremini kättesaadav ning elustada pisut üht kaua tühjana seisnud maa-ala. KODA Park linnak on hea näide dünaamilisest linnaplaneerimisest, kus kergesti paigaldatavate ja teisaldatavate majade abil saab elu tekkida just sinna, kus parajasti vajadus on: ruumide otstarvet saab kiiresti muutuda, olles ühel päeval juuksurisalong, järgmisel kontor, väikepood, kohvik või hotell. KODA Park asub peagi üle Admiraliteedi basseini rajatava, ülestõstetava silla vahetus naabruses.