FOTOD | Eesti müügitarkvara firma avas uued kontorid Floridas ja Dublinis

Pipedrive’l on nüüd kokku kaheksa kontorit Tallinnas ja Tartus, Londonis, Lissabonis, Prahas, Dublinis ning New Yorgis ja Floridas St. Petersburgis. Ettevõte andmekeskused asuvad USAs Chicagos ning Saksamaal Frankfurdis.

Financial Times valis Pipedrive’i 2019. aastal Euroopa tuhande kiiremini kasvava ettevõtte hulka. Pipedrive on mitu aastat järjest pälvinud Eesti unistuste tööandja tiitli. Ajaleht USA Today valis ettevõtte tänavu üheks parimaks töökohaks New Yorgi piirkonnas ning Inc. Magazine hinnangul on Pipedrive üks enim naisi väärtustavaid töökohti.

Pipedrive on 2010. aastal Eestis asutatud ettevõte, mis pakub müügijuhtimistarkvara kasvavatele müügitiimidele. Täna kasutab Pipedrive’i müügitööriistu ligikaudu 90 000 klienti rohkem kui 150 riigis. Firma on kaasanud 90 miljoni USA dollari väärtuses investeeringuid ning seal töötab ligi 600 inimest 40 erinevast rahvusest.