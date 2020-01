FOTOD | Eesti Panga müsteerium. Kust pärineb keskpanga juhi kabinetist leitud püssikuul?

Nagu laiemalt Eestis, toimus ka keskpangas aastatel 1940-41 palju ootamatuid sündmusi.

Ka Eesti Panga presidendi kabinetis, kus on senini säilinud tolleaegne ehk Jüri Jaaksoni ametiajast pärit mööbel, leidub üks märk pöördelistest sündmustest. Aga seda naljalt ei märka.

Nimelt leiti keskpanga juhi kabinetist põrandaparketi liistu fragmendis istuv kuul, mida tänane panga president Madis Müller huvilistele pärast Jüri Jaaksoni meenemündi üritust näitas. Seda aastatetagust ja sõjaajast pärit leidu on keskpank hoolikalt säilitanud.

Madis Mülleri kabinett, kus oli ka keskpanga endise juhi Jüri Jaaksoni tööruum, leiti kuul. Foto: Ilmar Saabas

Kuul on oma ajal lastud istudes Eesti Panga presidendi toolilt, selgus politsei poolt tehtud ballistilisest ekspertiisist. See tabas põranda uksepiita.

Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna juhataja Rait Roosve lisas, et kuul leiti remondi käigus.

“Leidsime, et kabinettide põrandaliistud on kulunud,” rääkis ta. “Remontija palus, et kas ta tohib võtta need kulunud, ent korralikud Eesti tammepuust liistud endale, kuna nendest saab veel midagi meisterdada. Ja siis avastas ta liistust kuuli, mida me hakkasime uurima ja mille me saatsime ekspertiisi.”

Tõenäoliselt toimus tulistamine või läks relv keskpanga juhi kabinetis lahti kas 1940. või 1941. aastal. Keskpanga juhi kabinet asub Eesti Panga nn. uues osas, mis valmis 1935. aastal.