FOTOD| Eesti Pank näitab üliharuldast rahatähte

Eesti Panga 100. sünnipäevale pühendatud rahakollektsionääride näitusesarja teisele näitusele „Eesti Vabariigi raha kujunemise lugu“ on paberrahakogujad Tõnu Karu ja Arvo-Mart Elvisto välja pannud oma kollektsiooni kuuluvad haruldased rahatähed Eesti Vabariigi algusaegadest kuni tänapäevani.

Teiste seas saab väljapanekus näha 1923. aastal välja lastud üliharuldast 5000margast rahatähte, mida on maailmas teadaolevalt alles vähem kui kümme eksemplari. Eestis on neist praegu vaid kolm.

Väljapanekus on ka põnevad 1923. aastast pärit 100margased kassatähed ületrükiga „üks kroon“. Need 100margased seisid kuni 1928. aastani kasutamata ja lasti ringlusse seetõttu, et krooni rahatähtede trükk ei saanud õigeks ajaks valmis.

Lisaks on näitusel väljas 100margase „Ketra-Liisuks“ kutsutud rahatähe 1919. aasta ühepoolsed värviproovid ja seerianumbrita 5margane 1919. aastast, mis on tõenäoliselt värviproov. Näha saab ka haruldasi Eesti Vabariigi kassaveksleid 1920. aastast ning madala seerianumbriga rahatähtede eksemplare, näiteks 1928. aasta 10kroonist ja 1932. aasta 20kroonist.

Põnevate haruldustega saab Eesti Panga muuseumis tutvuda 23. märtsini.