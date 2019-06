FOTOD | Eesti rõivabrändi omanik müüb eksklusiivset ja mitmeid auhindu võitnud maja

Rohkem fotosid näeb kinnisvarakuulutusest SIIT.

Kuulutuses kiidetakse, et maja arhitektiks on Toomas Rank ning 1806 ruutmeetrisel krundil laiuv aed on omaette kunstiteos. Omapärased on ka näiteks ruumide laed, mis on laotud kaarjalt tellistest.

Foto: Kinnisvara24

Kuigi Kalev Prottenile ja tema tütrele Annelyle kuuluv firma on eelkõige keskendunud allhanketööle, on nende perekonnanime kandva kaubamärgi esinduskauplused nii Pärnus, Rakveres, Haapsalus kui Keilas.

1993. aastal asutatud ettevõtte Protten F.S.C. aktsiaseltsi eelmise aasta majandusaruandes kirjutatakse, et kuigi endiselt üritatakse allhanketööde mahtu suurendada, oli 2018 väga keeruline aasta ning firma lõpetas üle 85 000 euro suuruses kahjumis. "Alates 2018. aastast on ettevõttes toimunud suured muudatused, millega on plaanis jätkata ka 2019. aastal. 08.01.2019 toimus ettevõtte jagunemine eraldumise teel, andes osa varast ja kaks töötajat üle omandatavale ühingule OÜ Thiagos," seisab aruandes. Thiagos OÜ kuulub Annely Prottenile ja Kati Kalevile võrdselt 40% ulatuses ning 20% omanik on Kalev Protten.

Samas esindab Protteni kaubamärki ja kauplusi hoopis eraldi ärikeha Promantes OÜ, millel mullust aruannet esitatud pole ning ettevõttel on üle 41 000 euro suurune maksuvõlg.