FOTOD | Eesti suurim taksofirma vahetab kogu autopargi alternatiivkütusel sõitvate autode vastu

Amserv Auto juhatuse esimehe Margus Nõmmiku sõnul jagavad Toyota ja Tulika mitmeid põhiväärtusi, millest kõige olulisemateks on keskkonnasäästlikkus ja turvalisus. “Taksojuhtide töö on intensiivne, kuna taksoteenus peab olema kättesaadav ööpäevaringselt, samuti pole liiklusolud alati kerged, mistõttu on tehnoloogia lisa silmapaariga juhile suureks abiks ning asendamatu kokkupõrgete ennetamisel. Toyota ülikõrged turvalisuse standardid vastavad täielikult Tulika Takso kvaliteedinõuetele ja tagavad klientidele muretu sõidu,” kinnitab Nõmmik.

Tulika Takso on EEsti vanim ja suurim taksoettevõte, kes pakub teenust sõiduautode ja väikebussidega alates 1993. Aastast. Lisaks Tallinnale on võimalik telefoninumbrilt 1200 tellida taksot ka Tartus, Pärnus, Jõhvis, Rakveres ja Viljandis. Jõudsalt on suurenenud klientide hulk, kes kasutavad takso tellimiseks Tulika Taksole ja Tallink Taksole kuuluvat rakendust Taxofon. Tulika autopargis on üle 300 auto, millest valdav enamus ei ole vanemad kui 2,5 aastat.