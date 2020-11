FOTOD | Eestis elav ja tegutsev endine Soome vormeliäss müüb uhket häärberit

2001. aastal valminud maja läks suvel müüki 3,3 miljoni euroga, aga selle hind on toodud 2,9 miljoni euro peale. „Oh, ma isegi ei tea selle kohta," kommenteeris ta hinna langetamist Ilta-Sanomatele. Loos on öeldud, et mees elab täna Tallinnas.

Müüdava maja söögitoa ja elutoa aknad vaatavad perele. Söögitoast pääseb terrassile, kust avanevad suurepärased vaated. Maja juures on ka kai, kuhu mahub viis paati.

Fotosid ja infot vaata siit.

Salol on Eestis firma

Mika Juhani Salol on Eestis juba enam kui 11 aastat olnud firma Alley Investments OÜ. Selle 2017. aasta käive oli üle poole miljoni euro, siis aga on see langenud kahel järgmisel aastal alla 300 000 euro piiri. Puhaskasum on käibest igal aastal moodustanud pea kümnendiku.

Firma tegevusalaks on rallispordi ja reklaamiga seotud tegevused. Müük toimub suures osas Venemaal ja Soomes. Salo firma maksab ka makse. 2019. aastal oli tööjõumaksude kogusumma 12 375 eurot. Iga kuu maksis mees endale keskmiselt 4156-eurost brutopalka. Aastatega on jaotamata kasumit kogunenud üle 384 000 euro.

Ettevõttele kuulub 8962-ruutmeetrine kinnisasi Tammuna külas Saaremaal. Eraisikuna ei kuulu Salole Eestis ühtegi kinnisvaraobjekti.