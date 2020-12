FOTOD | Ehtes Helsingi peatänav ja Stockmanni vaateaknad loovad tõelise jõulutunde

Kui soomlane käib Stockast läbi või lepitakse kohtumine kokku Stockan kell* juures, teab igaüks, millest jutt. Stocka on soomlaste hüüdnimi Helsingi peatänaval, Aleksanterinkatul asuvale Stockmannile ja Stockan kello tähistab kaubamaja sissepääsu juures rippuvat kella, mille all on üks populaarsemaid kohtumispaiku Helsingis.

Särav ja ülihea asukohaga Helsingi Stockmann on üks Euroopa suurimaid kaubamaju, laiudes 50 000 ruutmeetril. Jõuluaja kaunistustest ja vaateakendest on kujunenud omamoodi vaatamisväärsused, mida oodatakse igal aastal.

