FOTOD | ELMO Rent suurendab autoparki ja plaanib järgmisel aastal jõuda põhjanaabrite pealinnadesse

Esimesed hübriidtehnoloogial sõitvad Toyota Corollad sai ELMO Rent Amservitl kätte täna. Laansoo Jr. sõnul rääkis hübriidide soetamise kasuks eelkõige klientide positiivne tagasiside ja huvi nende sõidukite vastu. “Kliendid tahavad kiiret renditeenust ja murevaba sõidukogemust olenemata distantsist – hübriididega on see alati tagatud,” märkis ta.

Kuigi autod ostab ettevõte ise liisinguga välja, siis koostööd Toyotaga näeb ELMO Rent strateegilise partnerlusena. „Hübriid on see, mis me täna ostame, aga tegelikult me ootame pingsalt nende elektriautot – mis peaks kohe välja tulema – ja oleme huvitatud ka nende välja töötatud vesinikautost,” ütles Enn Laansoo Jr.

Täna tegutseb ELMO Rent valdavalt Tallinnas ja Tartus, kus on ka autode rendipunktid. „Me tahaks katta veel paari suuremat linna Eestis ja me teeme eeltööd välisturule sisenemiseks,” ütles Laansoo Jr. Eestis tähendaks see püsivalt ka Pärnus ja Narvas tegevuse alustamist, välisturule soovitakse laieneda läbi Soome ja Rootsi pealinnade Helsingi ja Stockholmi. See tähendab autopargi suurenemist veelgi.

Mitmeid probleeme laadimisvõrgustikuga

Laansoo Jr. sõnul võtab taksoäppide ja elektritõukerataste rendi kõrval ka autorent järjest suuremaid tuure üles. „Tegelikult on tore näha, et on teisi tegijaid. See ühelt poolt ajendab küll tugevat konkurentsi, kuid teisalt on ka väga palju arenguruumi, sest isiklikke autosid on maailmas väga palju,” lausus ta.

Palju tööd on ELMO Rent teinud ka teenuse mugavuse arendamisel – et mobiilis saaks autot rentida ühe klikiga ja teisega avada ning auto sõidumugavus peaks olema võrreldav isikliku auto kasutusega. „See on see, millele me oleme viimased poolteist aastat kõige rohkem rõhku pannud,” lausus Laansoo Jr.

Suurima probleemina näeb ELMO Rendi tegevjuht tänast laadimisvõrgustikku, millel on tema sõnul palju arenguruumi. „Mitte, et taristut ei ole, aga ta peaks arenema,” põhjendas Laansoo Jr. Kui arvuliselt on laadimispunktide hulk hea, siis strateegilistesse kohtadesse, nagu kaubanduskeskused, rongi- ja bussijaamad, tuleks neid juurde panna. Ka tuleks lisada teine pistik teiste autobrändide jaoks.

Ta usub, et muutused taristud tulevad siis, kui lõpuks suudetakse kohtus ära vaielda ELMO laadimisvõrgustiku müügi ümber tekkinud vaidlus ja uus ostja on välja valitud.

ELMO Rent on maailma üks esimesi elektriautode lühirenti pakkuv ettevõte, mis on välja kasvanud Eesti elektromobiilsuse programmist ELMO – Eesti valitsuse ja Mitsubishi Corporationi koostöös 2013. aastal käivitatud programmist energiatõhusate ja keskkonnasäästlike elektriautode ning laetavate hübriidide kasutusele võtmise toetamiseks.