FOTOD | Endine jõustruktuuride esipaar müüb Harjumaal pea poolemiljonilist maja

Tegemist on kahekorruselise hoonega, milles on kuus tuba. Esimesel korrusel paiknevad esik, köök, söögituba, elutuba, kabinet(magamistuba), kaminaruum, saun, duširuum, wc, garderoob/panipaik, koduhooldusruum, kütte/majandusruum ja trepihall. Teisel korrusel on kolm magamistuba, vannituba ja wc koos ning hall-raamatukogu.

Maja juurde kuulub enam kui 2300 ruutmeetrine krunt.

Maja omanikeks on abikaasad Norman ja Krista Aas, kes veel mõned aastad tagasi olid mõlemad kõrgetel kohtadel Eesti jõustruktuurides. Norman Aas on olnud peaprokurör ning justiitsministeeriumi kantsler, seejärel suundus ta tööle advokaadibüroosse Sorainen. Peaprokuröriks saades oli Normani abikaasa Krista Aas sunnitud lahkuma Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri ametikohalt, kuid läks sealt keskkriminaalpolitseid juhtima. Tänaseks on Krista Aas liikunud politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitjaks.