FOTOD | Endine Postimehe maja saab uue nime ja kaks korrust peale

Maakri 23a asuva 17-korruselise ja 10 000 ruutmeetrise hoone arendaja Fausto Capital alustab ehitustöödega käesoleva aasta lõpus ning renoveerimine valmib plaanide järgi 2021 neljandas kvartalis „Vaatamata koroona viirusest tingitud üldisele raskele majanduslikule olukorrale on Fausto Capital otsustanud uue objekti ehituse koheselt käivitada," rääkis Fausto Capital müügijuht Einar Niin

Niine sõnul on uut pinda otsivaid kliente praegu turul kindlasti vähem ja üürimisprotsess on pikem, kuid hea asukohaga ja kvaliteetsete üüripindade järgi on nõudlust. „Maakri HUB ankurrentniku leidmiseks käivad aktiivsed läbirääkimised mitme ettevõttega. Meie visiooniks on koondada Maakri HUB-i IT-ettevõtteid ning tekitada sinna selle valdkonna sünergiat. See ei välista majja ka teiste valdkondade ettevõtete kolimist," lisas Niin.

Hoone esimesele korrusele tuleb restoran ning üldkasutatav ala koosolekuteks. Büroode täpse ruumipaigutuse ja siseviimistluse lahendused töötatakse välja koostöös üürnikega. Maakri tänavale maja hoovi tuleb väike roheline oaas hubase valgustuse ja istumisalaga, kus korra aeg maha võtta. Kontor kesklinnas võimaldab kergliikluse kasutamist ning seetõttu rajatakse Maakri HUB-i jalgrattaparkla koos riietusruumidega ning tõukerataste laadimispunktid. Parkimise saab lahendada Europarklaid kasutades, kus on üürnikel võimalik oluliselt soodsama hinnaga parkida.

Varem Maakri 23a majas ankurrentnikuna tegutsenud Postimees Grupp kolis sel aastal Fausto Capitali teise suuremasse arendusse - Tartu maantee ääres paikneva endise paberivabriku kvartalisse rajatud ärilinnakusse Fahle Park, kuhu Fausto rajab esimses järgus 32 000 -ruutmeetrit uut äripinda (bürood, restoranid, meelelahutus, teeninduspinnad). Fahle Park'i kogu arendusmaht on üle 120 000 ruutmeetri.