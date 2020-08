FOTOD | Enne kriisi täieliku uuenduse saanud hotell näeb ees positiivseid arenguid. Saksamaa hotellides on karmimad reeglid

Oru Hub Hotelli inimesed ei taha üldse, et neid seostataks eelmise hotelliga ehkki omanik on sama. Seega võib öelda, et koroonakriisi ajal avas Lauluväljaku vahetus läheduses uksed täiesti uus majutusasutus.

"Kui eriolukord lõppes ja riigipiire ettevaatlikult avama hakati, paranes ka olukord hotellisektoris. Kriisiajal peatusid majas vaid siseturistid, kuid nüüd saame tõdeda, et võõrustame juba ka külalisi lähimatest naaberriikidest. Hetkel on põhilisteks hotellikülastajateks Soome, Läti ja Leedu kodanikud ning loomulikult ka siseturist. Üksikuid turiste saabub juba ka teistest Euroopa riikidest, kuid nende osakaal on veel väike," ütleb Oru Hub Hotelli tegevjuht Kristel Mäenurm.

Samas näevad hotelli inimesed juba positiivseid arenguid augustikuuks tehtavate broneeringute seas. Samuti taastuvad vaikselt gruppide broneeringud.

„Me ei saa öelda, et olukord on samal tasemel mis eelnevatel aastatel, kuid näeme kasvu iga päev ja see annab palju jõudu ja positiivset energiat," selgitab ta.

Hotelli juht lisab, et spekulatsioonid koroonaviiruse teise laine üle on muutnud inimesed ettevaatlikuks. Olukord on tema sõnul hetkel ebakindel ja on näha, et inimesed ei julge väga pikalt ette planeerida. Samuti tajutakse olukorra tõsidust Eestis veidi pehmemalt kui mujal Euroopas.

„Näiteks on Saksamaa hotellides kinnaste ja maskide kandmine avalikes ruumides kohustuslik ning hommikusöögiaeg tuleb ette broneerida, et hommikusöögil inimeste arv ei ületaks lubatud normi. Eestis seda väga ei tunneta, aga inimestes on ikkagi mingi hirm sees. Suuremat kasvu ennustame järgmisesse kevadesse. Seda juhul, kui pandeemia tõttu riigipiire uuesti ei sulgeta," räägib Mäenurm.