FOTOD | Esimesed 12 pilooti lõpetasid airBalticu lennuakadeemia. Nende hulgas olid vaid üks eestlane

Täna leidis aset esimene airBalticu piloodiakadeemia lõputseremoonia. lõpusirgeni jõudis 12 pilooti, kes 18 kuud tagasi, 2018. aasta kevadel õppeprogrammi täismahus omandama asusid ja liituvad nüüd airBalticu lennumeeskonnaga esimeste ohvitseridena. Lõpetajate seas oli ka üks noor piloot Eestist.

"Koos lennukitega täidavad piloodid üht tähtsaimat rolli lennufirma tegevuses. Nüüdseks on akadeemia esimesed lõpetajad liitumas meie lennumeeskonnaga esimeste ohvitseride rollis," ütles airBalticu juhatuse esimees Martin Gauss.

Tema sõnul saavad värsked lõpetada asuda karjääri tegema koos airBalticuga ning kindlustada seeläbi ka kõrgeid lennustandardeid piirkonnas. "Ma olen kindel, et akadeemia lõpetamise tseremoonia ning noorte pilootide edu saab olema inspiratsiooniks ka paljudele teistele noortele inimestele, kes veel alles kaaluvad piloodikarjääri," sõnas Gauss.

Lennufirma vanema asepresidendi lennuoperatsioonide alal Pauls Cālītise sõnul seadis esimene pilootide grupp seadis väga kõrge lati järgmiste õpilaste jaoks.

"Nad on näidanud väga tugevat pühendumist, suurepäraseid tulemusi ja see kõik aitab neil saada lennunduse professionaalideks. Esimese grupi väljalend on meie akadeemia jaoks väga sümboolne, nende lahkumise järel jätkavad meie juures õpinguid veel 50 noort õpilast ning kindlasti ootame meie akadeemiasse ka uusi tudengeid," märkis Cālītis.

Augustis on Liepaja rahvusvahelises lennujaamas alanud suuremahulised ehitustööd, mille eesmärgiks on püstitada piloodiakadeemia tarbeks täielikult varustatud angaar. Lisaks on airBaltic Training esitanud täiendava tellimuse Diamond Aircraft lennukite ostmiseks, et toetada lennuakadeemia arengut täiendavate õppevahenditega.