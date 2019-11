FOTOD | Euroopa rikkaim mees kulutab üle miljardi kaubamaja peale

Samal ajal, kui suur hulk traditsioonilisi kaupmehi seisab silmitsi väljakutsega, mis on neile esitanud e-kaubanduse kiire arengu, on Arnault otsustanud niivõrd suure summa Pariisi kultuskaubamaja ellu äratamise alla panna, kuna loodab jõukatele Hiina turistidele, kirjutab Bloomberg.

1869. aastal uksed avanud Samaritaine on luksusärimehe Bernard Arnault LVMH impeeriumi osa 2001. aastast, kui ta maksis kultuskaubamaja eest väidetavalt 249 miljonit dollarit. Tänaseks on ettevõtja kulutanud juba üle 750 miljoni dollari 15 aastat suletud kaubamaja renoveerimisele ja sisustusele.

Belle époque’ile iseloomuliku arhitektuurilise lahendusega hoones on püütud renoveerimise käigus säilitada selle algupärane luksuslik stiil, mida iseloomustavad ülikeerukad freskod, mosaiigid ja sepistega ehitud trepid.

Kuigi terve rida kaubamajade kette üleilmselt võitlevad e-kaubanduse tingimustes ellujäämisega, on Arnault otsustanud Samaritaine'i luksuskaubamaja järgmise aasta aprillist avada, kuna USA ja Hiina kaubandussõda on andnud Prantsusmaale turueelise luksuskaupade osas. Just hiinlased on viimasel ajal hakanud selle sektori kasvu kõvasti panustama.

Prantsuse miljardär, kes on ühtlasi ka Euroopa rikkaim ärimees, plaanib lisaks teistele luksusbrändidele tuua kultuskaubamaja lettidele ka tema enda ettevõtte LVMH alla kuuluvad maailmatuntud kaubamärgid nagu Louis Vuitton, Christian Dior, Dom Pérignon, Hennessy, Moët, Berluti, Givenchy, Kenzo, Marc Jacobs, Guerlain, Bvlgari, Hublot, TAG Heuer, Tiffany's, jpt.