FOTOD | Euroopat tabanud kuumalaine paneb transporditaristu proovile: esinenud on nii raudteepõlenguid kui massilisi lendude hilinemisi

Reede hommikul olid paljud londonlased tunnistajaks sellele, millist kaost suutis kuumalaine külvata nii raudtee- kui lennujaamades, kirjutab CNBC. Ulatuslik lendude hilinemise laine jätkus kogu päeva Ühendkuningriigi kahes suurimas lennujaamas, Heathrow’s ja Gatwickis, tekitades kokku kuhjunud reisijatele tõsist ruumikitsikust.

„Kliimamuutustest tingituna kasvab ka selliste kuumalainete esinemine. Ilma kliimamuutusteta oleks nende esinemistõenäosus null,” rääkis Oxfordi ülikooli kliimateadlane Karsten Haustein.

Raudteemehhaanikud pidid sel nädalal üle Euroopa korduvalt välja tulema, et parandada kuumalainest põhjustatud kahjustusi raudteetaristule. See omakorda sundis ronge kiirust maha võtma, tuues kaasa ohtralt hilinemisi. Nimelt põhjustavad kõrged temperatuurid raudteeliiprite paisumist ja suure surve all paindumist.

Austrias läks raudteehaldusfirma lausa seda teed, et värvis osades kohtades raudtee valge värviga üle, et alandada temperatuuri ja vähendada võimalikke kahjusid, mis kuumalaine võib taristule teha. Sama meedet on kasutatud ka Šveitsis ja Saksamaal.

Neljapäeva õhtul jäid osad inimesed rongidesse kinni, kuna rongide juhtmed olid kuumuse tõttu kahjustatud. Pariisi ja Londoni vahel sõitvate kiirrongide liiklus peatus reedel pärast kaabliriket Pariisi põhjaraudteejaamas.

Eurooplased on Twitteri üle ujutanud postitustega, kus kurdavad, et seisma jäänud rongides ei tööta õhukonditsioneerid. Londonis evakueeriti 600 reisijat, kes olid ühte sellisesse rongi kinni jäänud, kuna ülekuumenenud rongist tekkinud sädemed tekitasid raudtee kõrval olnud kuivas rohus põlengu.