FOTOD | Firma müügist miljoneid teeninud ettevõtja leidis vanalinnas tõelise lihvimata teemanti

Kõigile murelikele inimestele on aga saabunud rõõmusõnum. Eelmise aasta 27. novembril sai kompleksi omanikuks oma ettevõtte kaudu endine 4Energia osanik, selle müügist ligi 7 miljonit eurot taskusse pistnud Martin Kruus. Vahetult enne kriisi on majale seatud hüpoteek SEB panga kasuks, mille suurus on 836 000 eurot. Kruusil on tõsi taga.

„Suures plaanis tulevad sinna korterid, eluasemed. Käimas on projekteerimine," ütleb Martin Kruus algatuseks. Tema sõnul ei ole kriis eeltöö faasis takistuseks, sest algetapis on omajagu bürokraatiat, mis nii või naa aega võtab. Näiteks läbirääkimised muinsuskaitsega.

Kruus kirjeldab, et majades on suletud netopinda kokku 2500 m². Kogu kompleks koosneb neljast osast - üks asub Laia tänava pool, sisehoovis üks piklik hoone ning Laboratooriumi uulitsa poolel esiteks ainuke tõeliselt vana maja aastast 1687 ning veel üks maja 19. sajandi lõpust.

„Ainult see vana maja on mingil määral säilinud. Ülejäänud on saanud sõjas pommi ja neist on tehtud koopia. Laia tänava poolse maja puhul on koopia seejuures tehtud üle tänava asuvast nn Kolmest Vennast," selgitab Kruus.

Lai tänav 27/Laboratooriumi 14 Omanik: Solarcom OÜ ehk Martin Kruus



Pindala: 736m² ja 393 m²



Otstarve: Ärimaa (100%)

Kuna kolm neljast hooneosast on uued, siis võiks muinsuskaitse seda arvestada ega esita uuematele hoonetele ülikarme nõudeid, arutleb Kruus. „Midagi modernset ei ole mul muidugi plaanis siia rajada," lisab ta. Kruus ei tea veel, kas ta plaanib tulevikus korterid müüa või neid välja üürida.

Enne erastamist ja tühjaks jäämist oli maja Eesti riigi käes. „Sodi järgi oli näha, et seal on olnud väga erinevaid üürnikke," ütleb Kruus. Eelmine eraomanik erastas maju jupikaupa ja lõpuks pani need müüki.

„Mu ostuotsus tuli pigem kiirelt. Kompleks oli juba mõnda aega müügis, aga minu radarisse jõudis pisut enne ostu. Tavaliselt on vanalinna majade miinuseks see, et ruumiplaneeringud ei ole head, ventilatsiooni ja tehnosüsteemide osa ka. Lisaks on probleeme valguse ja vaadetega. Siin on tegu omal ajal kaasaegsete büroohoonetega, kus tegutsesid projekteerijad, kes vajasid valgust. Sisehoov on lõuna poole. Kõrgemalt on väga head vaated. Just see mind võluski," kirjeldab Kruus.