FOTOD | Haage hakkas villima mineraalvett Järvakandis toodetud klaaspudelisse

„Eesti tarbija on saanud toitlustusasutustes enamjaolt osta välismaa tootjate kaugelt toodud mineraalvett, mille transport jätab keskkonnale arvestatava jälje. Oleme veendunud, et kvaliteetne kodumaine toodang saab seista sirge seljaga Eesti restoranide veekaardi loetelus,“ ütles Haage vee tegevjuht Vello Oselin.

Haage villib uutesse klaaspudelitesse Eesti looduslikku mineraalvett, kus leidub nii tervisele häid mineraalaineid kui ka bioloogiliselt aktiivseid komponente. Rariteetset mineraalvett villitakse Tartu külje all asuva Haage küla maapõuest, kus asub üks üheksast mineraalveekaevust Eestis.



Haage eridisainiga veepudelid valmivad Järvakandi klaasitehases. „Proovisime erinevaid variante, kuid otsustasime, et Eesti vee puhul on õige edasi minna Eestis toodetud pudeliga. Klaaspudel on keskkonnasõbralikum ja selle tootmine kodumaal on jätkusuutlik ning kontrollitav. Järvakandi klaasitehase kasuks rääkis nende pikk ajalugu ja professionaalsus. Koroonakriisi alguses tõdesime, et kohaliku partneriga töötamise puhul on ka muid eeliseid, näiteks piiride ja pika transpordiahela puudumine, mille tulemuseks on väiksem ökoloogiline jalajälg,“ rääkis Oselin.

„140-aastase ajalooga Järvakandi klaasitehas on aastate jooksul tootnud pudeleid nii VOSSi kui Stolichnaya brändide jaoks. Seda suurem on heameel panna oma oskused ning kogemused töösse kvaliteetse kodumaise brändi jaoks, kes hindab kõrgelt kvaliteeti ning eristuvaid lahendusi. Klaasitootmisel kasutame muuhulgas ka kodumaist Tabina liiva, mille tulemusel valmib eriti kirgas ning selge klaas, mis on igati sobiv lahendus suurepäraste maitseomadustega Eesti mineraalvee pudeldamiseks,“ lisas O-I Järvakandi klaasitehase juht Kaido Turro.

Haage ja Järvakandi klaasitehase koostöös valmiv uues pudelis looduslik mineraalvesi on saadaval 0,33-liitrises ja 0,75-liitrises pakendis nii mulliga kui ilma mullita. Uuele klaaspudelile on iseloomulik kaunis, põhjamaine, spetsiaalselt Haage vee tellimusel loodud disain. Esialgu leiab uudse disainiga veepudeleid Eesti parimatest restoranidest, kuid edaspidi plaanib ettevõte laieneda ka tuntud jaekettide kauplustesse.