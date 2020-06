FOTOD | Hakkab juba turismihooaega meenutama: vanalinna tänavatel ja kohvikutes näeb aina enam rahvast

Inimesi näeb istumas nii kohvikute terassidel kui ka niisama jalutamas. Lisaks riigikeelele kuuleb juba rohkem ka soome keelt. Kui eestlased käivad viimasel ajal tihedalt Lätis, siis ka lätlasi on siia rändama tulnud.

Tõsi, võrreldes kas või eelmise suvega praegust olukorda võrrelda ei saa. Söögikohti on vanalinnas ka ohtralt ning konkurents väga tihe. Inimesi meelitatakse jätkuvalt pakkumistega, kus söögi-joogi hinnad all. Paistab silma, et vähemasti lõunapakkumiste puhul nüüd 50-protsendiline allahindlus on asendunud 30-protsendilisega.

Sel nädalal leevenesid veel ka valitsuse poolt kehtestatud piirangud. Otsustati alates 19. juunist asendada 2+2 reegli inimeste hajutamise nõudega. See tähendab, et jätkuvalt tuleb hoida inimeste vahel turvalist distantsi, kuid 2+2 reegli kohustuslikus korras täitmist riik enam ei nõua.