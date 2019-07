FOTOD | Hanschmidt avas Pärnus Eesti suurima päikesepargi. See katab ligi 1000 majapidamise elektrivajaduse

Eesti Gaas käivitas koos Paikre OÜ-ga Pärnus, endise Rääma prügila alal Eesti suurima päikeseparkide kompleksi, mille aastane tootmise maht võrdub elektrikogusega, mida saab kolme hektari metsa langetamise ja ärakütmisega.

Eesti Gaasi nõukogu esimees ja AS Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt ütles kompleksi avamisel, et päikeseenergia tootmisega alustamine on suur samm ettevõtte roheenergia suuna arendamisel ja keskkonna hoidmisel.

“Eesti Gaas on viimaste aastatega palju muutunud ning jõudsalt sisenenud uutesse valdkondadesse - asunud arendama surugaasi tanklate ketti, pakkuma eestimaist rohegaasi, teinud investeeringuid LNG kompetentsi suurendamiseks ja punkerlaeva ehitamiseks,“ kirjeldas Hanschmidt.

Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik lisas, et äsja Pärnus elektrivõrku ühendatud ja klientidele esimese koguse elektrit tootnud Eesti suurima kompleksi aastane toodang 4 miljoni kilovatt-tunnini.„Tegemist on kõige kaasaegsema päikeseenergia tootmise kompleksiga Eestis, mille koguvõimsus katab ära üle tuhande kodukliendi elektritarbimise aastas,“ rääkis Kaasik.

Ta tõi võrdluseks, et sama elektrikoguse tootmiseks tuleks lagedaks raiuda ja ära kütta ligi 3 hektarit metsa igal aastal,“ rõhutas Margus Kaasik. Päikesepargi toodang läheb üldisesse võrku ning seda saavad nüüdsest osta kõik meie kliendid.

Paikre OÜ juhatuse liige Kristo Rossmani sõnul eelnes kompleksi avamisele ligi aastane ettevalmistus- ja ehitusperiood, millesse oli kaasatud lai ring eksperte ja parimaid praktikaid. “Paikre kui tugeva jäätmekäitluse kogemusega ettevõtte eesmärgiks on jätkata roheenergia ja ringmajanduse lahenduste arendustegevusi,“ märkis Rossman, viidates ettevõtte arenguplaanidele.