FOTOD | Harjumaal tuli uhke mõis müügile

Mõis asub Harju maakonnas, Lääne-Harju vallas.

Esmakordselt on mõisa mainitud aastal 1586. Vihterpalu mõisa majesteetlik hilisklassitsistlik peahoone pärineb aastatest 1820-1830, mil see kuulus kuulsale baltisaksa perekonnale von Knorringutele. Tänu Gustav von Knorringule, innovaatilisele 19. sajandi mõisahärrale, ehitati Vihterpalu mõis selliseks nagu seda teatakse tänapäeval, seisab kinnisvara24 müügikuulutuses.

Mõisa peahoones on enam kui 19 sviiti ja eksklusiivset tuba, mis on sisustatud ajastutruu mööbliga, et rahuldada ka kõige nõudlikuma külalise vajadusi. Suurürituste jaoks mahutab mõisa banketisaal enam kui 100 külalist ning idülliline mõisapark pakub mitmeid võimalusi vabaõhuürituste pidamiseks. Peahoonega külgnevas SPA- ja saunamajas on 12 lisamagamistuba, ajalooline omaniku residents pakub lisaks 6 magamistuba ja võluvat hommikupäikesele avatud terassi. Muljetavaldav mõisakompleks asub Vihterpalu jõe loodepoolses osas ja mõisa ümbritsevas majesteetlikus pargis on ligi sajandi vanused Šveitsi männid ja kuused.

Täna toimib Vihterpalu mõis luksushotellina. Investeerimisvõimaluste jaoks on mõisa kinnistul ka palju lisahooneid ja enam kui 20 hektarit detailplaneeringuga elamuehituse arenduseks sobivat maad. Mugavat ligipääsetavust soosib ka ametlik helikopteri maandumisplats. Koos isikliku tenniseväljaku, 3-minutilise autosõidu kaugusel asuva mere ja rikkalike jahimetsadega, pakub Vihterpalu mõis maalilist loodust, ajaloolist keskkonda ja ülimat privaatsust.