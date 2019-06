FOTOD | Haven Kakumäel avati Baltikumi moodsaim merekeskus

„Suur visioon rajada Kakumäele Eesti moodsaim sadamaala saab merekeskuse avamisega täna teoks. Tallinn on merelinn ning Haven Kakumäe merekeskus avab külalistele nii Eestist kui ka välismaalt pealinna merepiiri täiesti uue nurga alt,“ sõnas Haven Kakumäe OÜ juhatuse esimees Neeme Kaarma.

„Oleme sadamaala arendamisel arvestanud linnaelanike soovidega näha piirkonnas rohkem võimalusi perega vaba aja veetmiseks. Merendushuvilised leiavad merekeskusest kõik vajaliku purjetamisega tegelemiseks või laevade teenindamiseks. Meresõbrad saavad aga nautida promenaadil jalutamist, tipptasemel restorani Puri, Haven Kakumäel toimuvaid sündmusi või korraldada ise oma ürituse merekeskuse ruumides,“ lisas Kaarma.

6300m2 kogupinnaga merekeskuse hoone on projekteerinud KAMP Arhitektid üheskoos KCAP arhitektuuribürooga. Arhitektuuribüroo arhitekt ja partner Jan Skolimowski sõnul ammutati merekeskust disainides inspiratsiooni merendusest, luksusjahtidest ja asukohast endast.

„Mõjutused ilmnevad näiteks esimese korruse akendes, mis on viidates kreenis jahtidele ühele poole viltu ja kaheksa meetri kõrgusel restorani kohal rippuv kumer katus mõjub kui puitlaeva külg. Mere ja hoone vahele on rajatud astmeline terrass, kus sarnaselt restorani ning teistegi merekeskuse ruumidega, avaneb hingemattev vaade purjekate mastidele ja merele.“

Skolimowski lisas, et mereäärsest asukohast lähtuvalt on võetud kasutusele vastupidavad materjalid ja erilahendused. „Selleks, et restoranikülastajad saaksid ka tuulisema ilmaga end mugavalt tunda, on võimalik terrassipiiret kaks korda kõrgemaks tõsta. Oluline osa on ka kogu hoone välisvalgustusel, mille pärast tasub merekskust kindlasti ka õhtusel ajal külastada.“