FOTOD | Hiina vallaliste rekordiline ostumöll: üle poole miljoni tellimuse sekundis

Alibaba teatas, et nende süsteemis esitati kõrghetkel 583 000 tellimust sekundis. Seekordses kampaanias osales umbes 250 000 brändi, millest 31 000 olid välismaised.

Tavapäraselt toob Alibaba ostupäevaks värskeid kaubamärke ning nimesid. Seekord oli üks tuntumaid esinejaid Taylor Swift.

11. novembril on Hiinas vallaliste päeva tähistatud alates üheksakümnendate algusest ning see on vastukaaluks populaarsele valentinipäevale. Maailma suurima e-kaubanduse ettevõtte asutaja Jack Ma nägi selles suurt võimalust ning muutis selles ostupäevaks 2009. aastal. Nüüd ongi päev kujunenud ennastunustavaks ostlemise päevaks, kus poed üksteise võidu hiinlasi üha enam kulutama üritavad meelitada.