FOTOD | Hillitsetud torked, veidrad vabandused ja üksikud optimisminoodid – suur tuuleenergia arutelu peegeldas teravalt tänast ummikseisu

Juba ettekanded lõid fooni ummikseisust, mis on tuuleenergia sektoris viimased kuus aastat valitsenud. Kui kohtumise avas endine taastuvenergia koja pikaajaline juht, energeetikaekspert Rene Tammist tohutult innustava pildi loomisega sellest, kui palju potentsiaali majandusharu endas hõlmab ja mida Eestil sellest võita on, siis talle järgnenud kaitseministeeriumi asekantsler Meelis Oidsalu ning keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna juhataja Taimo Aasma kirjeldasid suurt hulka nendest piirangutest, millest tingitult on sektori areng juba 2013. aastast olnud takerdunud.

Eesti potentsiaal tuuleenergia osas piirkonna kõrgeim

„Me kohtume täna üsna murrangulisel ajal. Teatavasti eile kogunesid riigijuhid ÜRO peaassambleel New Yorgis selleks, et arutada tegevusi, mida tuleks ette võtta kliimamuutuste pidurdamiseks ja kahtlemata taastuvenergial on selles väga oluline roll. Kui vaatame seda, mis toimub täna Eestis, siis teame, et põlevkivitööstus on raskustes ja on käimas aktiivsed arutelud, kuidas tuleks energiatööstust edasi arendada,” kirjeldas Tammist.

Ta leidis, et tegu on ühe kõige olulisema majanduspoliitilise diskussiooniga, mis kogu selle riigikogu koosseisu ajal tuleb maha pidada. Tammisti sõnul võidab Eesti tuuleenergiasektori arendamisel nii puhtama keskkonna, odavama elektri, investeeringud ja töökohad, see võimaldab innovatsiooni ja tehnoloogia arendamist, regionaalset arengut ning aitab tagada varustuskindlust.

„Kahtlemata väärib äramainimist see, kui palju on tehnoloogia hind viimastel aastatel vähenenud,” märkis Tammist. Ka meretuuleparkide tehnoloogia tulevikus vaid odavneb. Kui aga vaadata Eestis toimuvat tuuleenergia arengut, on viimase viie-kuue aasta jooksul tuuleenergia areng Eestis seiskunud. „Hetkel on üksikud alad, mida on võimalik maismaal arendada – seda siis tulenevalt riigikaitselistest piirangutest,” märkis Tammist.

Samal ajal on terves reas riiklikes arengustrateegiates järgmise kümne aasta jooksul ette nähtud suur tuule- ja taastuvenergia osakaalu kasv. Ühe analüüsi kohaselt on Eesti potentsiaal tuuleenergia arendamiseks Soome ja teiste Balti riikide kõrval lausa parim. Mida aga tuleks siis teha selleks, et tuuleenergia arendusi ikkagi saaks Eestis ellu viia?

„Kõige olulisem, mida tööstus teile tõenäoliselt ütleb, on see, et oleks tagatud pikaajaliselt ettenähtav ja stabiilne investeerimiskeskkond,” märkis Tammist. Mitte vähemolulised ei ole kindlasti ka vähempakkumiste ajakava, sh mahtude avalikustamine aastani 2030 kui ka riigikaitseliste piirangute leevendamine, tõi ta välja. Ka tasub meeles pidada, et rohetehnoloogia ettevõtteid, kellel on juba toimiv toode, on Eestis juba sadakond.

Eesti ei ole tuuleenergia ja riigikaitse konfliktis unikaalne

Tammisti järel sõna saanud kaitseministeeriumi kaitseplaneeringute asekantsler Meelis Oidsalu rõhutas oma sõnavõtu alguses, et kindlasti ei ole riigikaitselised piirangud ainsad, mille tõttu on tuuleenergia areng viimased viis-kuus aastat Eestis pidurdunud. Ka märkis ta, et kuna tuuletehnoloogia on väga palju arenenud, on see hakanud mõjutama ka riiklikke süsteeme.

„Täna ei jää enam kohaliku omavalitsuse ehituslubade alusel arendatud tuuleparkide mõju mitte ainult kohaliku omavalitsuse piiresse, vaid see on hakkanud mõjutama riiklikke süsteeme: riiklikku seiresüsteemi ja ka eelhoiatus- ning raadioluuresüsteemi,” loetles Oidsalu.

Ametnik märkis, et Eesti ei ole oma tuuleenergia ja riigikaitse konfliktis kuidagi unikaalsed, seda esineb paljudes teistes riikides nii Euroopas kui ka USA-s. Viimases on näiteks ka kokku lepitud, et 2025. aastaks töötatakse välja tehnoloogilised lahendused nende vastuolude lepitamiseks. Oidsalu sõnul võiks Eesti siin eeskuju võtta Soomest, kes on meist teema lahendamisel oluliselt kaugemale jõudnud.

Kuna Soomes on idapiiril on keelatud tuuleenergia arendused, siis saab läänerannikul tihendatult tuuleparke arendada. Sinna on soetatud ka lisaradar, mis on aidanud tagada seiresüsteemide töö. „Üks kõige lihtsam mõjutus, mille vastu on võimalik nii tervemõistuslikult kui tarkvaraliselt lahendusi leida, on valesihtmärkide teke,” rääkis Oidsalu.

Siiski rõhutas ministeeriumi ametnik, et täna ei ole turul olemas radaritekindlat tuuletehnoloogiat ega tuulikutekindlaid radareid. „Pelgalt olemasolevate vahendite ümberpaigutamisega pole võimalik mõjusid kompenseerida, ilma et sõjaline eelhoiatus ei kahjustuks,” märkis Oidsalu. Ka ütles ta, et need süsteemid maksavad väga palju raha.

„Eesti majandus ei ole kahjuks nii suur, et me saaks hakata neid juurde soetama ilma täiendavate rahastusvõimalusteta,” ütles Oidsalu. Näiteks eelmisel aastal valitsus selleks vahendeid ei leidnud. Ametniku kinnitusel oleks teatud kompensatsioonimeetmete korral võimalik vabastada Kirde-Eesti alad kuni Jõhvi-Iisaku liinini teatud võimekuste ümberpaigutustega tuuleenergia arenguks.

Ametnik esines veidra vabanduse ja kummalise ettepanekuga

„Täna on pilt natuke teine – on avanemas uue perioodi kvoodirahad, vabariigi valitsus on moodustanud kliimakomisjoni, kus erinevad taastuvenergia ja ka CO2 emissiooni vähendamise võimalused on arutelul,” rääkis Oidsalu, viidates, et kaitseministeerium on koos MKM-iga viinud sinna ka kvoodiraha eest lisasensorite soetamise küsimuse.