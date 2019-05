FOTOD | Holm Bank maksab ka lühikestele hoiustele kõrget intressi

Nüüd tuli Haapsalu perepank Holm Bank välja 2,5 protsendise tähtajalise hoiusepakkumisega, kusjuures ka lühikestele hoisutele makstakse sellist intressi aasta baasil. Hoiuseid võetakse kolmest kuust kuni viie aastani. Miinimumsumma on 500 eurot ja maksimumsumma on 100 000 eurot. Sellise summani on hoiused tagatud.

“Kui keegi tahab hoiustada rohkem kui sada tuhat eurot, siis arutame seda juhatuses,” märkis pangajuht Indrek Julge. Kuni 15 000 euroni saab hoiuste teha näiteks internetipangas. Kui summa on suurem, siis Omniva postkontorid üle riigi teostavad isikutuvastuse ja seejärel saab konto avatud ja hoiuse teha.

Selline intressimäär kehtib vaid seni, kuni pank on saanud kokku kümme miljonit eurot hoiuseid. “Seejärel vaadatakse hoiuse intressipakkumine üle vastavalt laenunõudlusele,” lausus Julge.

Äriklientidele pakub järelmaksuettevõttest Liisi välja kasvanud pank ka väikelaenu. Pank ei kaota ära Liisi kaubamärki. Holm Bank oli esimene pank Eestis, kellele tegevusloa andis Euroopa Keskpank.