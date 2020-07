FOTOD | Hotellides peatuvate turistide arv on hakanud tasapisi kasvama, ent tippajast on asi kaugel

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Maarika Liivamägi kommenteeris, et juuni keskpaigast on olnud märgata turistide arvu kasvu, kuid tavapärase suvega praegust olukorda võrrelda ei saa. Ta märkis aga, et olukord pole kõikidel võrdne ja mõnedes hotellides on endiselt vaikus.

Liivamägi tõi välja, et hotellid loodavad Soome turistidele, aga kasvanud on ka lätlaste osakaal. Tema sõnul on aga keeruline ennustada, milline saab turistide arv olema lähikuudel ja sügise ning talve osas ollakse ettevaatlikud.

Juunis kõik seitse Eestis asuvat hotelli taasavanud Hestia Hotel Groupi tegevjuht Kaisa Mailend ütles, et täituvus pole ühtlane. „Mõni hotell on parem ja mõni kahjuks nigela tulemusega. Vaatame, mida juuli toob," sõnas ta.

Mai alguses kollektiivsest koondamisest teatanud Hestia Hotel Group peatas juunis 190 töötaja koondamise ja otsustas personali vähendada umbes 35 inimese võrra.

Mailendi sõnul on hotellikülastajate seas praegu põhiliselt kohalikud elanikud, soomlased ja lätlased. „Kui Tallinna kesklinna hotellides oli enne ka palju Kesk-Euroopast ja Aasiast pärit kliente, siis nüüd neid pole," lisas ta.

Üldiselt jääb Mailend siiski optimistlikuks. „Meil pole mõtet tänaseid numbreid võrrelda eelmise aastaga. Võrdlen juuni numbreid maiga ja maid aprilliga. Selles osas on tõusu näha," selgitas ta. „Ei saa öelda, et rahanumbrid tõuseks samas tempos, kuna hindades on tehtud korrektiive vastavalt nõudlusele ja mida konkurendid pakuvad."

Hestia Hotel Group'ile kuulub kokku üheksa hotelli. Eesti hotellidest kuus asuvad Tallinnas ja üks spaahotell Laulasmaal, kaks hotelli asuvad Läti pealinnas Riias.