FOTOD ja INTERVJUU | Nurmiko aiandis saavad aednikeks robotid. Kauguses terendab börsile minek

Aasta algas Nurmikole kohtutavalt, kuna suur osa kasvuhoonest põles ilutulestiku laskmise tõttu maha. Nüüd on aga osa aiandist taastatud ning naistepäeva ootavad tulbid. Kasvavad ka teised lilled.

Avamisele tuli ka Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid kaaskonnaga, kuid ka mitmeid ärimehi, kelle puhul ei saa välistada, et nad võivad olla huvitatud Nurmikosse investeerimisest.

Nurmikol on suured laienemisplaanid, mis olid juba ka enne kohutavat sündmust. Detailplaneeringud olid juba tehtud. Aiandi uusima osa, mis maha põles, asemele tuleb veel kaasaegsem kasvuhoone.

Ettevõtte juht ja omanik Jaak Ungerson tänas aidanud inimesi ja tegi presidendiga aiandis ringkäigu. Ungerson andis Ärilehele intervjuu.

Kui suureks saab Nurmiko aiand kasvada?

Kui me kunagi alustasime, oli plaan, et meil on pool hektarit infrastruktuuri ja neli hektarit kasvuhooneid. Detailplaneering ja ehitusõigus on 4,5 hektarile. Valmis oli poolteist hektarit. Plaanis oli juurde ehitada 2,5 hektarit. Ootasime õiget aega. Eesti turg ja tarbimine kasvas järgi. Olime valmis 0,4 hektarit juurde ehitama. Siis tuli põleng. Uus osa hakkab praegusest erinema selle poolest, et tööjõudu on vähe tarvis, seal hakkavad toimetama robotid. Inimesi hakkab asendama automaatika, näiteks kastmisel, lauad liiguvad. Ära põlenud kasvuhoone oli kah päris hea, agronoomi unistus. Nüüd tuleb veel gramm ägedam.

Aga Nurmikol on ka suur plaan. Mis see on?

Nurmikost võib kunagi saada rahvaaktsia. Iga eestlane teab midagi aiandusest. Ühel hetkel Nurmiko on börsil.

Millal see juhtuda võib?