FOTOD ja VIDEO | Alexela avas maailmas unikaalse energiakaubamaja

Täna sai Jüris ametlikult avatud Alexela energiakaubamaja, kus on esmakordselt võimalik ühes kohas laadida elektriautosid, tankida bensiini 95 ja 98, diislikütust sõiduautodele ja veokitele ning lisaks tankida koguni kolme eri autogaasi - LPG vedelgaasi, CNG surugaasi ja eeskätt rasketranspordile suunatud LNG veeldatud maagaasi.

Alexela juht rääkis Ärilehele, millega on energiakaubamaja näol tegemist ning miks annaks LNG'le üleminek transpordiettevõttele konkurentsieelise. Lisaks seletab Vaht milline mõju on gaasilistel kütustel keskkonnale ning miks Alexela on üheselt vastu majandusministeeriumis valimivale seaduseelnõule, mis kehtestaks bensiin 95-le minimaalse biolisandi piirmäära.