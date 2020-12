FOTOD ja VIDEO | Cleveroni sõit Ameerika mägedel. „Aastakõnes ma ei pidanud vajalikuks mainida sõna Covid ja kaks päeva hiljem oli Eesti lukus.”

„Kindlasti me ei näinud ette seda, et selline olukord tekib. Loomulikult meil oli plaan kasvada, Ühendriikides oli meil juba väga tugevalt jalg maas ja lootsime mujal hakata samamoodi kasvama,” tunnistas ta. Kui Ameerika turu toel teenis ettevõte 2019. aastal rekordkäibe, mis küündis üle 66 miljoni euro, ja rekordkasumi, mis oli ligi 13 miljonit eurot, siis sel aastal tuleb piirduda vaid 13-miljonilise müügitulu ning üle viie miljonini küündiva kahjumiga.

"Me oleme ehitanud võrku teistesse riikidesse – esimene oli Smartpost siin ja nüüd soovime ehitada koos partneritega võrku Ameerikasse –, aga kuna praegu on piirid kinni, siis oli loogiline, et ainuke koht, kus me saame vabalt tegutseda, on Eesti,” rääkis Kütt, miks tahab ettevõte ehitada 20 000 pakiautomaadist koosnevat võrku nüüd Eestis ülesse. Tema kinnitusel on väga suur osa siinsetest jaekettidest, pakiäridest ja kohalikest omavalitsustest juba sellest nö vabast võrgust huvitatud.

Cleveroni juht räägib pikas aastalõpuloos ka, milliseid ümberkorraldusi pidi ettevõte koroonapandeemia puhkemise järgsetel kuudel tegema, et ellu jääda, kui palju tuli selle käigus töötajate palkasid alandada ning millise hoo on sel aastal sisse saanud nii Cleveroni toiduroboti kui ka isesõitva auto projekt.