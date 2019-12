FOTOD ja VIDEO | Eesti lihatööstuste kantsis valmivad kahe venna eestvedamisel kõige ehedamad jõuluroad

„Näiteks teisipäeval oli minu vahetus ja päev algas sellega, et sigu ei tulnud kohale – olid mingid ebakõlad kommunikatsioonis –, siis tulid suured Rimi ja Selveri jõulutellimused, vaakumpakendaja ei töötanud ja suitsuahi andis häiret. Lõpuks oli külmaseadmetes leke,” kirjeldab Sten Inno (32), üks kolmest Matsimoka lihatööstuse omanikust, milliste väljakutsetega pidi perefirma nädala aega enne jõululaupäeva silmitsi seisma. Päeva lõpuks muidugi kõik asjad laabusid.

Tallinnast ligi saja kilomeetri kaugusel, Lääne-Virumaal Kadrina lähedal asuva Hulja aleviku keskel on väike hoone, millel ilutseb suur silt „Matsimoka”. Kui seda silti seal ei oleks, ei arvaks tõenäoliselt keegi, et juba viimased viis aastat on seal tegutsenud Jan (36) ja Sten Inno koos oma isa Aivar Innoga (65) ning ehitanud üles Eesti ühe edukama ja omanäolisema väikelihatööstuse.