FOTOD ja VIDEO | Eesti riigiga Aidu tuulepargi üle vaidlevad Sõnajalad panid müüki oma äsjavalminud majad Viimsis

„Need on meil uued majad. Nad sisuliselt on selles järgus, et meil on kasutusload, nad on viimistletud, aga ei ole veel viimast värvikihti seinas ja ei ole põrandakatteid maas,” rääkis Oleg Sõnajalg. Seetõttu pole ka treppe veel majadesse sisse pandud.

„Eks kogu meie elu ja tegevus on viimased kaks aastat seisnud, kaasa arvatud need majad ja praegu pole muud teha, kui need maha müüa,” lausus ärimees. Sõnajala kinnitusel ei ole pangad neile veel survet avaldama hakanud. „Praegu on kõik rahulik, aga me näeme seda, et kui me täna ei tegutse, siis homme võib hilja olla – maju sa ei müü üle öö,” rääkis ta.

Mis puudutab täna Aidus toimuvat, siis valitseb seal Sõnajala kinnitusel status quo ehk kogu ehitustegevus seisab ja objektil viibimise keeldu rakendab Eesti politsei.

Möödunud nädala neljapäevaks esitasid arendajad ka tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ametile suurema osa kahe parki püsti pandud tuulikuga seotud dokumentidest, mis peaksid võimaldama ametil hinnata, millised tööd, mis arendajad tahavad pargis teha, on ohutustööd, mis aga ehitustööd.