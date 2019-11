FOTOD ja VIDEO | EKRE tutvustas uut väliskaubandus- ja IT-ministri kandidaati Kaimar Karu: peaminister küsis mult, kas saan aru, millesse ma end seganud olen

“Meil on olemas tugev tehnoloogiline ning mainekujunduslik vundament, millele ehitada. Soovin omalt poolt kaasa aidata sellele, et see, mida me enda kodanikele ning teistele riikidele edaspidi pakkuda saame, vastaks varemloodud kuvandile, ning et Eesti näitaks jätkuvalt eeskuju ning suudaks kanda eduka IT riigi ning usaldusväärse partneri tiitlit.”

EKRE esitleb uut ministrikandidaati

Pressikonverents on lõppenud.

Karu: peaminister küsis mult - küll teiste sõnadega - aga et kas ma ikka saan aru, millesse ma end seganud olen.

Karu: mida ma Eestist väljas olles olen märganud, et just iduettevõtted on Eestit maailma viivad. Omaaegne Skype selgitas kogu maailmale, et ühes väikses riigis tehakse kõvasti IT-d. Sellest oli palju kasu. Ekspordimahtusid vaadates on tootmine teenustest ees, aga teenuste mahud muutuvad järjest suuremaks maailmas. Arvestades meie kogemust ja kuidas me maailmas paistame, on ka meil häid võimalusi kasvatada just oma teenuste ekspordimahtu.

Karu: olen arvestanud, et kolin Londonist Eestisse tagasi, aga kui kiiresti, eks elu näitab, kuidas ma oma asjad seal saan kokku tõmmata ja üle anda.

Helme: tööplaan on suuresti ministritel ees. Selle tööplaani nimi on koalitsioonilepe.

Karu: ma tahaks, et mul oleks veidike aega end kurssi viia haldusalaga. Tehnoloogia poole pealt on tehtud juba ära palju tööd. Aga tehnoloogilised lahendused on osaliselt aegunud, ja on vaja üle vaadata, mida peab e-riigi südamega tegema, et ta püsima jääks. Pean olema lüli töötegijate ja otsuse tegijate vahel ja võimaldada ettevõtjatel ja ametnikel teha, seda mis vaja.

Karu: ma ei ole erakonnaga liitumise otsust teinud, ma pole kunagi ühegi erakonna liige olnud. aga kui ma ei oleks selle erakonna vaadetega üldse nõus, siis ma ju siin ei istuks. Ma ei ole liiga palju kokku puutunud siinsete sisepoliitiliste teemadega, elades viimaseid aastaid Londonis. Mulle tundub aga, et konservatiivsed vaated on mulle südamelähedased.

Kaimar Karu: ma sain sel suvel EKRE esindajatega kokku. Arutasime teemasid laiemalt. Mind määrati ka HITSA nõukogu liikmeks. Sealt hakkasid asjad edasi hargnema. Loomulikult on vahepeal olnud ametis mitu inimest, seega meie suvised vesltused ei puudutanud ministriks asumist toona.

Helme: me ei ole Karule survet avaldanud, et ta peaks EKRE erakonnaga liituma ja seni ta seda ka teinud pole.

Helme: oli põhimõtteline valik, kas otsime kandidaati erakonnast või väljastpoolt. Meil oli häid inimesi sõelal omajagu, 4-5 inimest, aga erinevate vestluste järel langes valik Kaimar Karu kasuks. Oleme jõudnud niikaugele, et peaminister on palunud ka presidendilt ministri kinnitamist.

Martin Helme: ministrikandidaadi sõelusime välja mõned päevad tagasi aga ootasime Jüri Ratase tagasitulekut [USAst].

Pressikonverents algab, kohal on Martin Helme ja Kaimar Karu.