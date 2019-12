FOTOD ja VIDEO | Milline näeb välja jõulude eelõhtu tanklas, mis asub Tallinnast välja suunduva tee ääres?

Juba on teenindaja tähelepanu haaranud järgmine külastaja, kes tellib hotdogi. Hiljem räägib Helen, et uuest aastast lisandub nende menüüsse ka nö vanakooli burger – kus on palju kapsast ja suu tilgub kastmest, mis burgeri vahel on pandud –, kuna seda küsitakse väga palju. „Võtke kommi ka palun,” ütleb ta külastajale, kes oma hotdogi ootama jääb.

Mees võtabki kassa kõrvale asetatud korvist kommi, kuid avaldab muret, et ehk võib nii veel suhkruhaigust põhjustada. „See suhkruhaigeks veel ei tee,” kinnitab talle Helen, kes peab õigepea juba järgmisi kliente teenindama asuma.

„Tuleb veel midagi?” küsib Helen külastajalt, kes on tulnud paki suitsu järele, millega meesterahvas otsustab piirduda. Sigarette ostavad nende paarikümne külastaja seast, keda me sel õhtul tanklas nägime, ligi pooled. Vahepeal on valminud ka hotdog, mille saaja selle laia naeratusega vastu võtab. „Häid pühasid,” hüüab Helen talle, kui mees lahkuma asutab. „Teile ka!” saab ta vastuseks.

„Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, hey!” kostub taustaks juba järgmine tuntud jõululugu. Jõulumeeleolu lisavad ka akendele sätitud jõulutuled ja riiulitel leitavad tooted, millel on minekut just jõulude eel ja ajal – on need siis Kalevi kommid, piparkoogid või jõuluverivorstid praekapsa ja mulgipudruga, mida on samuti võimalik kaasa haarata.

„Ma ei tahtnud kaubandusest ära minna ja olen ka varem olnud tanklakettides tööl. Mulle meeldib inimestega suhelda – see on nii hea, kui oled seal leti taga ja saad suhelda,” kirjeldab Helen ühel rahulikumal hetkel, miks ta otsustas Alexelasse oktoobrikuust tööle tulla. „.Muidugi, on igasuguseid kliente – on torisejaid, on rõõmsameelseid, igasuguseid on,” lisab ta.

Marianna on Raudsalu tanklas töötanud umbes kuu aega, enne seda töötas ta neli aastat Circle K-s, kus sai kokku kolmes erinevas kohas kätt proovida. „Ma lihtsalt elan siin lähedal ja mul on siia lähem tööl käia. Siia ma saan jalgsi tulla, aga kui ma pean linna tööle minema, pean oma aega planeerima maakonnaliinide graafikute järgi,” põhjendab ta töökohavahetust.