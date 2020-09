FOTOD ja VIDEO | Muuga sadamat hästi tundev Eesti ettevõte koostab Rail Balticu suurima kaubaterminali projekti

Ta ise usub, et neid valiti Rail Balticu Muuga kaubajaama projekteerima just seetõttu, et nad tunnevad hästi nii piirkonda kui ka seal tegutsevaid operaatoreid. Praegu on ettevõttel lõpetamisel ka mitu projekti, mis on Tallinna Sadam nende käest tellinud. „Osalesime D-terminali projekteerimises ja hetkel on lõpusirgel ka kruiisiterminali projekteerimine,” viitas Sweco Projekti tegevjuht.

Rail Balticu kaubajaama projekti käigus tuleb ettevõttel projekteerida 35 kilomeetrit uut, kitsarööpmelist raudteed ning tõstetakse ümber ja ehitatakse 11 kilomeetrit vana, laiarööpmelist raudteed. Kaubajaama projekteeritakse ligi kaks aastat, selle projekt peaks valmima 2022. aasta alguseks. Terminali ehitus toimub kahes etapis ning see peaks valmis olema 2025. aasta lõpuks.

Vaheri sõnul on Rail Balticu kaubajaama projekt nende jaoks väga suur projekt. Maksumuse poolest üks kolmest suurimast projektist, mis ettevõte Eestis on teinud. „Meil hetkel on töös üks projekt, mis on oma mahult suurem – see on Tartu Ülikooli kliinikumi kolmas etapp,” lausus Sweco Projekti tegevjuht, kuid tõdes, et raudteeprojekt oma olemuselt on sellest siiski keerukam.

„Kõige suurem väljakutse on kõigi huvipoolte soovidega arvestada – meil on siin Tallinna Sadam, sadamaoperaatorid, Rail Baltic ja Eesti Raudtee. Kõik on väga suured organisatsioonid, kõigil on oma huvid,” rääkis Vaher. Täna on Muuga sadamas pea kolmkümmend terminalide operaatorit, keda kavandatavad lahendused suuremal või vähemal määral puudutavad.

Lisaks tuleb arvestada kõigi teiste teenussõlmedega, mis Muuga sadamasse kokku jooksevad. „Kõige sellega tuleb arvestada,” rõhutas Sweco Projekti tegevjuht.