FOTOD JA VIDEO | Rahandusministeeriumi prognoos: palgakasv taastub ülejärgmisel aastal

2022. aastal peaks Eesti majandus kasvama 3,5 protsenti, 2023. aastal kolm protsenti ja 2024. aastal 2,3 protsenti.

Palkade kasv taastub 2022. aastal. Tulevaks aastaks prognoosib ministeerium keskmise palga 2,3 protsendist reaalkasvu.

Majanduse taastumine nii järsk ja V-kujuline ei tule, nagu kevadel lootsime, ütles rahandusminister Martin Helme. Ka edaspidi on vaja majandust toetada, lausus ta.

Kriisi lõpuks peaks Eesti võlakoormus kerkima 30 protsendini SKPst.

Valitsussektori võlg kasvab läinud aasta 8,4 protsendilt 2024. aastaks 31,3 protsendini.

„Jutt, et me orjastame järgnevad põlved võlakoormaga, on jaburus,“ ütles Helme.

Teise kvartali maksutulude vähenemiseks prognoositi 1,3 miljardit eurot, kuid tegelik miinus oli 468 miljoni euro võrra väiksem.

Viirusepuhangu majanduslik mõju jääb Eestis ja Põhja-Euroopas väiksemaks kui Euroopa Liidus keskmiselt. Kriisi mõju jaotub Eesti majanduse eri tegevusaladele väga ebaühtlaselt.

“Kriis majanduses ei ole sel aastal olnud nii järsk, kui kevadel lisaeelarvet tehes ootasime. Lisaeelarves võetud meetmetega suutsime majanduslangust pehmendada,” ütles rahandusminister Martin Helme. “Eesti majandusel läheb paremini kui Euroopa Liidu riikidel keskmiselt. Meie majandus areneb ligikaudu samas taktis kui meie naabritel Lätil, Leedul, Soomel ja Rootsil. Siiski tuleks majanduse taastumist möödunud aasta tasemele oodata pigem ülejärgmisel aastal.”

Seni on Eesti majandusel läinud varem kardetust paremini, kuid majanduse edasise käekäigu dikteerib viiruse enda kontrolli alla saamine. Prognoosi järgi on oodata majanduse taastumist järgmisest aastast alates, kuid osa teenuste tarbimine võib endiselt olla takistatud.

Sisemajanduse koguprodukt (SKP) kahaneb prognoosi järgi tänavu -5,5 protsenti. Seevastu SKP kasvab 2021. aastal 4,5 protsenti, 2022. aastal 3,5 protsenti, 2023. aastal 3 protsenti ja 2024. aastal 2,3 protsenti.

Kriisi tõttu vähenenud ettevõtete sissetulekud toovad kaasa töötajate koondamisi ning palkade vähendamisi. Ilma töötukassa kaudu makstud töötasu hüvitiseta oleks tööturu olukord märkimisväärselt halvem. Kõige rohkem on kannatada saanud turismiga seotud keskmisest madalama palgaga inimesed. Palgakasvu taastumist võib oodata 2022. aastal, kui majanduse olukord järk-järgult paraneb. Tööpuudus jääb pikaks ajaks kriisieelsest tasemest kõrgemaks.