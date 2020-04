FOTOD ja VIDEO | Saarlased üle kogu saare protestisid viisakalt range isolatsiooni vastu. Aktsiooniga liitus eestlasi nii mandril kui välismaalgi

Kuigi eile, kui info aktsioonist meediasse jõudis, lahknesid arvamused selle toimumise suhtes kahte leeri – kes toetasid ideed, kes pidasid seda tänastes oludes vastutustundetuks –, leiab Tinno ise, et arvamusi ongi igasuguseid.

„Ega neid arutelusid käis ka meie ürituse lehelt läheb, et mis me mõtleme ja kas oleme hulluks läinud. Aga toetus sellele aktsioonile oli täitsa olemas ja paljusid see 100%-line elu kinni keeramine ikkagi pitsitab,” lausus Saaremaa ettevõtja. Ise ta loodab, et saarlaste piirangute leevendamine jõuab juba homme valitsuse kriisikomisjoni lauale.

Sellele võimalusele viitas eile ka sotsiaalminister Tanel Kiik, kes ütles, et Saaremaa piirangute leevendamine sõltub sellest, kui palju on uusi nakatunuid ja tervenenuid. Ka konsulteerivad valitsuse liikmed otsuse tegemisel nii Saaremaa valla kui terviseametiga.

Kolmest peamisest põhjusest, mis pani saarlasi küsima protestiaktsiooni abil piirangute leevendamist, saab lähemalt lugeda sellest Ärilehe loost.

