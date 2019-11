FOTOD ja VIDEO | Selgus Rävala ja Estonia puiestee vahelise kvartali arhitektuurikonkursi võitja

Kvartali eestvedaja, Brave Capitali juhi Veljo Kuuse sõnul oli konkursi eesmärk leida parim võimalik arhitektuurne lahendus, et muuta hooletusse jäänud linnaruumi osa mitmekesiseks, kaasaegseks ja meeldivaks linnasüdameks, kus eriti mõnus on olla jalakäijatel. “Andsime arhitektuurikonkursi tingimustes ette ülesande, et hooned peavad ümbritseva keskkonnaga sobima ning, et pind oleks liigendatud ja tavalisest tänavaseinast märksa põnevam,” rääkis Kuusk.

“KOKO töö oli koheselt eristuv ning pilkuköitev. Samuti olid žürii liikmed üksmeelel, et võidutöö siselahendus ning logistilised ühendused on väga hästi lahendatud. Ka äripinnad on loogilised ning neil on palju kasutusvõimalusi,” lisas Kuusk.

“Võitjaga läheb nüüd töö edasi, kuid mahuka projekti ehituse alguseni on veel omajagu aega,” ütles Kuusk, kelle sõnul on järgmiseks sammuks uue detailplaneeringu kehtestamine Tallinna linna poolt.

“KOKO arhitektide lähenemise peamine suund oli sobitumine südalinna, hea ligipääsetavus nii transpordiga kui jalakäijate jaoks, hoonemahtude selge liigendatus ja loetavus ning atraktiivse esimese korruse loomine tänavalt. Konkursitöö lahenduse interjööri keskne idee on klaaskatusega hoonet läbiva galeriitänava loomine,” ütles Andrus Kõresaar, KOKO arhitektid partner.