FOTOD ja VIDEO | Selline näeb välja tõenäoliselt kalleim Eesti ettevõtjale kuulunud superjaht

Tanel Saarmann reporter RUS

Ärilehe andmetel on läbi aegade kalleim Eesti ettevõtja käes olnud jaht Itaalia luksusjahtide tootja Benetti Classic Supreme 132 Hemabejo 3. Selle nimi oli ja on "Saladus" ning see on praegu ühes müügiportaalis saadaval 10,9 miljoni euro eest. Kes oli selle omanik?