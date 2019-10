FOTOD ja VIDEO | Sõnajalad lähevad ehituslubade vastuoludele vaatamata Aidu tuulepargi ehitusega edasi

„Praegu me teeme ehitusgeoloogiat, siis [tuleb] tee rajamine. Ka tuleb seda maapinda siin pisut lahti kaevata, et ehitada siia ka teatud paksusega killustikupadi nagu ehitusprojekt nõuab,” rääkis Sõnajalg edasiste tööde osas. Aidu tuulepargi arendajad plaanivad edasi liikuda sellises tempos, et aastas pannakse püsti kümme 196-meetrist tuulikut. Andres Sõnajala sõnul on tegu kõrgusega, mis on 2015. aasta ehituslubades fikseeritud.



Samas on juba ka see kõrgus tekitanud palju vaidlust kaitseministeeriumi ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga (TTJA), kes kevadel pani kahe ettenähtust kõrgema, üle 220 meetri küündiva Eleoni tuuliku ehituse Aidu tuulepargis seisma.

Enne seda oli tuulepargi ehitus seisnud juba 2017. aastast, kui Ida-Viru maavanem vaidlustas 2015. aastal kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusload, kuid arendajad leidsid sel kevadel võimaluse ehitust jätkata teisele neile kuuluva ettevõtte Eleon Green OÜ ehituslubade alusel.

Ühtlasi on nii kaitseministeerium kui TTJA väljendanud seisukohta, et 10. septembri riigikohtu otsus ei olnud sisuline ehk Aidu tuulepargi ehitusload on vaid tingimuslikult kehtivad, "10. septembril avaldatud riigikohtu määrus ei olnud sisuline lahend, kohus ei võtnud sisulist seisukohta nende konkreetsete, 2015. aastal väljastatud ehituslubade õiguspärasuse osas," põhjendas hiljuti kaitseministeeriumi pressiesindaja Andres Sang.

Ta selgitas, et kohus võttis seisukoha ainult ehituslubade üle järelvalvemenetluse tegemise õigeaegsuse suhtes. "Järelvalvemenetluse hilinemise tuvastamine ei tähenda automaatselt, et ehitusload oleksid õiguspäraselt väljastatud. Jätkuvalt ei vasta juba püstitatud tuulegeneraatorid neile samadele kehtivatele ehituslubadele, väljastatud projekteerimistingimustele ning teemaplaneeringule," märkis kaitseministeeriumi esindaja. Ka ei ole arendaja tegevuse aluseks oleval ehitusprojektil kaitseministeeriumi kooskõlast.

Võivad ülejäänud pargi ehitusega edasi minna

Kuigi sama seisukohta jagavale TTJA-le tuli arendajate otsus tuulepargi ehitusega tänasest edasi minna üllatusena – neid ei olnud sellest teavitatud –, tõdes amet, et Aidu tuulepargis on hetkel ehitustegevus peatatud üksnes Aidu Tuulik 4 ja Aidu Tuulik 5 kinnistutel.

"Muudel Aidu tuulepargi kinnistutel võivad arendajad ehitustegevusega jätkata kui nad jälgivad planeeringus ja ehituslubades toodud tingimusi, nt viivad läbi geoloogilised uuringud ning püstitavad tuulikud, mis oma kõrguse osas on planeeringu ja loaga kooskõlas," ütles TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik. Ta rõhutas, et ehitada tuleb planeeringu ja ehituslubade kohaselt.

Ka märkis TTJA esindaja, et geoloogiliste tööde nõue tulenes planeeringust ning on aluseks ehitusprojekti koostamiseks. Ka tuleb ehitusgeoloogilised tööd läbi viia kõigil tuulepargi kinnistutel, kuhu planeeritakse tuulikud püstitada. "Lisaks tuleb muudel kinnistutel, kuhu on rajatud killustikukuhjad, lahendada ära killustikukuhjade õiguslikud ning ohutusega seotud tehnoloogilised küsimused," märkis Tamtik.

Ühtlasi on arendaja asunud püstitatud tuulikute osas TTJA-ga läbirääkimistesse küsimuses, kas tuulikut oleks võimalik pöörata vastavalt tuultele (ilma seda käivitamata), et vältida tuulikutele võimalikku tekkivat kahju. "Selleks on arendaja teinud ettepaneku elektri sisse viimiseks tuulikutesse," märkis Tamtik.

Kuigi selle nädala kolmapäeval, 16. oktoobril pidi toimuma ka kohtuistung kevadel tehtud TTJA ettekirjutuse osas, millega peatati kahe tuulik ehitus, siis on istung tänase seisuga tühistatud, sest arendaja ei uuendanud 10. septembri riigikohtu otsuse järel enam oma senist kaebust, viidates, et TTJA kevadine ettekirjutus kaotas koos riigikohtu otsusega kehtivuse.

Ameti enda sõnul ei kehti küll aprillikuine ettekirjutus, kuid kehtib kohtuotsusega samal päeval ehk 10. septembril tehtud ettekirjutuse muudatus, kus nad jätkuvalt keelavad ehitustegevuse jätkamise kahel vaidlusalusel tuulikuplatsil.