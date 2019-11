FOTOD ja VIDEO | Tallinna kerkib kulinaariatehas

Valmiv tootmishoone ühendatakse olemasoleva tootmisega, mille tulemusel kahekordistub Kulinaaria tootmispind 8000 ruutmeetrini.

„Kulinaaria tootmismahud on kasvanud ja aeg on enam kui küps uueks, parima võimaliku tehnoloogiaga tehaseks. Kulinaaria seadmepark uueneb täielikult, et tootmismahte kasvatada ja kogu tehases tootmisprotsesse automatiseerida. Tänu kompleksi pindala kahekordistamisele saame oma tootmise võimekust ja paindlikkust märkimisväärselt suurendada,“ ütles Kulinaaria OÜ juhataja Andres Heinver.

„Uues tootmiskompleksis on laboritäpsusega reguleeritav ja kontrollitud keskkond. Tänu tipptasemel toidutehnoloogiale ja tootmishoone detailsusteni läbimõeldud tehnosüsteemidele saame tagada toodetele pikemad säilimisajad, ilma et lisaksime toodetesse säilitusaineid,“ lisas Andres Heinver.

Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos kinnitab, et suvel alustatud Kulinaaria uue köögi ehitus edeneb plaanipäraselt ning püsitakse graafikus. „Meie meeskonnalt nõuab suurt pühendumust hoone eriosa, tehnosüsteemide tavapärasest suurem maht, mis on kooskõlas toiduainetööstusele täna ja tulevikus esitatavate nõuetega. Ma olen veendunud, et kui Kulinaaria 8000-ruutmeetrine linnak tuleval aastal tööd alustab, tuleb lettidele hulk toiduüllatusi,“ ütles Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos.