FOTOD ja VIDEO | Ülemiste linnakus valmis kortermaja, kuhu elanikud saavad sisse nahaaluse kiibiga

81 üürikorteriga 13-korruseline uus elamu on eelkõige mõeldud linnaku ettevõtetele oma talentide lühi- ja pikaajaliseks majutamiseks. Peatumiskoha leiavad aga ka nii kodu- kui välismaised turistid ja ärireisijad.

Foto: Andrei Ozdoba

"Minut tööle. Minut koju. Minut trenni. Minut restorani. Minut kuhu iganes. Selline mugavus peegeldab hästi meie ambitsiooni luua keskkond, kus talentidele on kõik eluks vajalik kohe käe-jala juures olemas. Nüüd ka elukoht," sõnas Mainor Ülemiste juht Margus Nõlvak.

Ülemiste Citys tegutseb juba ligi 500 ettevõtet ja 10 000 töötajat. Kolmandik Eesti IT ekspordist tuleb siit ning just see sektor pingutab kõige enam oma talentide nimel. "Rahvusvahelisel tööturul tegutsev talent on valiv ning ootab eest head töökeskkonda ja kiiret sisseelamist - muuhulgas kvaliteetset kodu. Mugavate üürikorteritega aitame oma ettevõtetel talentide nimel konkureerida."

Foto: Andrei Ozdoba

Foto: Andrei Ozdoba