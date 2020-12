FOTOD JA VIDEO | Varalahkunud Eesti ettevõtja skandaalne ja suurejooneline krunt on müügis. Millist toredust see endas sisaldab?

Sarri oli Eesti Talleksi suuromanik, lisaks ka jahimees ja metseen - ta toetas erakondi, poliitikuid, sportlasi ja isegi laulupidusid. Elu viimastel aastatel saatsid teda aga mitmed skandaalid. Tõsiseim neist maadevahetus. Selle protsessi raames kaotas mees näiteks relvaloa, mis oli talle valus löök, sest ta oli kirglik jahimees ning hobi tähendas ka sõpruskonda.

Eesti Ekspress kirjutabs aastaid tagasi, et esimest korda sõitis Sarri elu rööbastelt välja oktoobris 2007, kui ta käis riigiprokuratuuris. Üle nelja tunni kestnud ülekuulamisel sai ta kahtlustuse keskkonnaminister Villu Reiljanile altkäemaksu andmises. Ta oli andnud riigile Tabasalu panga pealse krundi. "See on nii hinnaline, et kokkuvõttes sain oma maadevahetusega kümme miljonit krooni vastu pükse," ütles ta Ekspressile. "Mul oli kapriis saada endale Lohusalus asuv metsane maatükk," põhjendas ta kahjumlikku tehingut.

Sarri elas seal Kapteni majas. Buumi ajal oli ta koduümbruse krunte kokku ostnud. Nii tekkis 30hektarine eravaldus, mille ta lasi ümbritseda aiaga. Aia sees jooksis ringi paarsada faasanit. Sarri rajas oma kodu isa suvila asemele. Ta ei valinud koduseinteks moodsat betooni ega klaasi, vaid lasi ehitada suure ümarpalkidest maja. Kes seal käis, lahkus põrutavate muljetega.

Kõik kõneles sellest, et siin elab kirglik kütt. Sarri oli laskurliidu president ja jahimeeste seltsi juhatuse liige. Topiseid oli majas vähemalt sadakond, sealhulgas lõvi. Trofeed olid jahimeeste mõistes väga hästi väärindatud. Keldris asus lasketiir, kus peremees kätt proovis.

Andres Sarri suri 53aastaselt, 8. juulil 2011. Mälestusjumalateenistus toimus Kaarli kirikus. Põrm tuhastati ja maeti Metsakalmistule perekonna hauaplatsile.

Legendaarne maja müügis

Nüüd on Sarride maja müüki pandud, hinnaks 1,19 miljonit eurot. Hoones on 8 tuba. Maatüki pindala on üle 37 500 ruutmeetri, hoone ise on 684 ruutmeetrit suur.

Kuulutuses on kirjas, et kompleks koosneb neljast hoonestatud ja ühest hoonestamata kinnistust Lohusalu külas, poolsaare südames. Nelja magamistoa ja merevaadetega elamu pakub häid võimalusi aja veetmiseks pere ja sõpradega, meelelahutuseks ja sportlikuks eluks.