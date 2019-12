"Mul on viimased 11 aastat olnud eriline tunne nii Raekoja platsi enda kui jõulude suhtes, sest ma tean, et Loodusvägi, jõulud ja Raekoja plats on see, kust kõik alguse sai," räägib 2008. aasta oktoobris asutatud ettevõtte tegevjuht Kristjan Õunamägi (34), kui kohtume ühel jõulu-eelsel sombusel pealelõunal nende müügikoha juures Tallinna jõuluturul.

"Ega ma ei oska öelda, kuidas teistel kohtadel läheb, aga ma tean seda, et meie oma kiidetakse ja kes on korra siin käinud, tuleb siia tagasi," lisab ta. Kahes müügikohas leitav Loodusvägi mustika ja mustsõstra glögi on Õunamäe kinnitusel ainuke maheglögi, mida Tallinna jõuluturul müüakse. Samuti on see ainus, mida kohapeal tehakse ehk kontsentraat valmib sealsamas ühes müügikohas.

Ettevõtte, mis on viimasel aastal teinud tohutu hüppe ekspordi osas, enda lugu sai 11 aastat tagasi just sellest samast glögist alguse, mida tänaseni Raekoja platsil pakutakse.