FOTOD | Jõuluvana lendas esimest korda Lõuna-Koreasse

Jõuluvana alustas Aasia ringreisi Jaapanis ja Hiinas. Tema külaskäik Lõuna-Koreasse Busanisse tõi Finnairi teatel naeratuse laste näole ja otseloomulikult vahetati palju kallistusi. 3,5 miljoni elanikuga Busan on Lõuna-Korea suuruselt teine linn. See asub Korea poolsaare kaguosas ja on tuntud kaunite maastikuvaadete poolest, kus kohtuvad mäed, jõed ja meri.

Eestlased saavad mugavalt järgida jõuluvana eeskuju ja võtta sama lennureisi ette juba järgmisel kevadel. Finnairi uus Aasia sihtkoht stardib 30. märtsil 2020. Busan on Finnairi teine sihtkoht Lõuna-Koreas lisaks riigi pealinnale Soeulile.

Finnair ühendab esimese lennufirmana Lõuna-Korea suuruselt teist linna Euroopaga ja pakub seejuures ainsana vahemaandumiseta otselende. Lende teenindab uue põlvkonna Airbus A350 kolm korda nädalas.

Finnairi eesmärgiks on ühendada Aasia mugavalt ja kiirelt Euroopaga. Soome lennufirma pakub läbi Vantaa lennujaama sujuvaid ühendusi üle 100 sihtkohaga Euroopas ja ligi 20 sihtkohaga Aasias.

Finnair lendab Aasia, Euroopa ja Põhja-Ameerika vahel, tuues igal aastal üle 13 miljonit reisija enam kui 100 sihtkohta Euroopas. Lennufirma on esimene Euroopas, mille lennuparki kuulub uus A350 XWB lennuk.

Finnairil on ainsa Põhjamaade lennufirmana Skytraxi 4-tärni hinnang. Lisaks on lennufirma kümnel järjestikusel aastal võitnud parima Põhja-Euroopa lennufirma tiitli.