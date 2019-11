FOTOD | Ka LHV ja Tommy Cash tõestasid Martin Helmele, et New Yorgi Times Square’ile oma nime ja näo üles saamine on käkitegu

Selle nädala esmaspäeval, 25. novembril käisid Nasdaqi peakontoris New Yorgis külas aasta alguses Baltikumi parimate börsiettevõtete tunnustusürituse Nasdaq Baltic Awards võitjad LHV Group, Madara Cosmetics ja Ignitis Group. Nad osalesid ka traditsioonilisel börsipäeva lõpukella helistamise tseremoonial.

Ühtlasi kuvati Balti börside võitjatele erinevad tervitused ka Nasdaqi peakontori seinal, Times Square’i ääres asuval hiigelekraanil. Nii võiski eile Times Square’i ääres näha LHV Panga logo koos pildiga Eesti räppar Tommy Cashist. Loomulikult ei läinud reklaam ise LHV-le midagi maksma, sest sellised tervitused käivadki asja juurde. Eesti kapitalil tegutsev pank sai tänavu parimate investorsuhetega börsiettevõtte tiitli Baltikumis.

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) postitas oktoobri keskpaigas sotsiaalmeedias pildid sellest, kuida New Yorgi Times Square’il üleval oleval NASDAQi peakontori suurel ekraanil jookseb tervitus tema nimega. Helme väitis, et tegu on väga suure reklaamiga Eestile, millegi väga harukordsega, mille hinda on raske rahas mõõta.