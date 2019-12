Eesti kaubandusturg on tihe. Mitu tegijat rebivad magusamate poepindade pärast. Teada on, et millalgi tuleb turgu segama ka Lidl. Saue vallas, Laagris, suure potentsiaaliga kohas, on aga läinud päris koledaks heitluseks, kus kohtuteed on minemas Rimi ning arendaja VM Keskus, kaasatud on ka Coop. Et supp oleks veel tummisem, on sellega seotud ka Crowdestate'i miljoni eurone ühisrahastuskampaania ja ligi tuhat investorit.