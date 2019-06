FOTOD | Kaheksa miljonit maksma läinud liinil valmivad Rakvere lihatööstuses nagitsad edaspidi viie minutiga

HKScani kontserni juhi Tero Hemmilä sõnul üheski teises HKScani üksuses sellist investeeringut valmistoitude tootmismahu suurendamisse ei ole veel tehtud, kui Eestis selle sammuga tehti. Ka ei ole seda lähiajal plaanis mujal teha. „Hetkel meil seda plaani ei ole, kuna me püüame ettevõttele uut suunda leida,” märkis ta. Küll aga rõhutas ta, et Rakvere lihatööstuse investeering peegeldab paljuski tarbijate nõudluse muutust ja vajadust sellega kaasa minna.

Tööandjate liidu uus juht Arto Aas märkis, et tuleb tunnustada, et piirkonna ühe suurima tööandjana investeerib HKScan tootmise arendamisse, et see oleks tõhusam ja automatiseeritum. „See on julgustavaks sõnumiks Eesti ettevõtjatele ka väljaspoole Tallinna ja Harjumaad – et saab küll!” lausus Aas.

Suurendab tootmismahtu neljakordselt, vähendab ka energiatarbimist

Kaheksa miljonit eurot maksma läinud investeeringuga laiendab ettevõte praeosakonna tootmisvõimalusi neljakordselt ja muudab senist tootmist ka keskkonnasäästlikumaks – näiteks väheneb sellega tootmise elektritarbimise vajadus 5%.

Tooted, mis selles laiendusega lihatööstusse juurde tulnud uuel liinil valmivad, on valmistatud fileest või hakklihamassist. Suuremalt jaolt tähendab see valmistoidu ehk kotlettide, pihvide, hakklihapallide ja kananagitsate tootmise suurendamist. „Tarbijate jaoks tähendab see uusi tooteid ja mugavaid pakendeid,” märkis Anne Mere.

Ka on Rakvere lihatööstuse investeering teadaolevalt selle aasta kõige suurem investeering Eesti toiduainetööstuses. „Miks me seda kõik teeme, põhjus iseenesest on väga lihtne – küpsetatud toodete, praetoodete järele nõudlus järjest kasvab, inimesed on mugavad, väärtustavad rohkem oma aega,” rääkis Mere.

Enne uue liini avamist olid ettevõtte tootmismahud saavutanud oma lae, nõudlus oli kasvanud suuremaks, kui lihatööstus suutis reaalselt toota. Seetõttu tuli pidurdada ka turundustegevusi ja toodete reklaami. Sellega koos tõsteti ka nõudluse reguleerimiseks toodete hinda. Uus osakond ja tehnoloogia aitavad nüüd iga-aastaselt 10% Euroopas kasvavale valmistoitude nõudlusele vastata.

Anne Mere sõnul oli see teist korda ettevõtte ajaloos, kui HKScan Estonia oma praeosakonda laiendanud. Viimati tehti seda kuus-seitse aastat tagasi. Rakvere lihatööstuse juht loodab, et uuel liinil valmivad tooted erinevad täna Eesti turul olevatest valmistoodetest maitse ja mahlasuse poolest. Ka on liinil kasutatavad paneerimistehnoloogiad väga uudsed. „Ma loodan, et see annab ikkagi tarbijale parema maitse,” lausus Mere.

Tänu uuele võimsusele ja uutele võimalustele soovib HKScan kasvada nii Eestis, Lätis kui Leedus kui ka pikemas perspektiivis hakata varustama ka Soome, Rootsi ja Taani horeka sektorit. „Tegemist on olnud väga olulise projektiga meie jaoks, väga suur hulk inimesi on selles projektis kaasa öelnud,” sõnas Mere.

Ringkäik lihatööstuse äsjavalminud laienduses näitas, kuidas uuel liinil valmivad kananagitsad viie minutiga. Kohalike meistrite sõnul jõuavad täna Rakveres valminud tooted juba homme hommikuks Tallinnasse või Riiga.

Kuivõrd liin ise on täisautomatiseeritud, siis uusi inimesi lihatöötus juurde võtma ei pea, vaid loodab senise praeosakonna koosseisuga hakkama saada. Pikemas perspektiivis võib see pigem isegi tähendada praeosakonna töötajate hulga vähendamist, kuid seda, kui palju uus liin seda mõjutab, selgub alles pärast seda, kui see on sisse töötatud.

„Praegu meil toimub olemasolevate toodete arendamine uue liini peal, siis hakkame uusi tooteid arendame. Vanas osakonnas on ka rohkem käsitööd. Tahame tõsta ka seal automatiseerituse taset, aga arvestades meie turu väiksust ja fragmenteeritust, erinevat nõudlust eriturgudel, siis see käsitöö osa kindlasti jääb,” kirjeldas Anne Mere.

HKScan Estonia aastane investeeringute tase on tavaliselt 10-11 miljonit eurot. Sel aastal investeeritakse lisaks Rakvere lihatööstuse tootmise laiendamisele kolm miljonit ka Ekseko seafarmi renoveerimisse Viljandimaal Viiratsis, millega loodetakse selle aasta lõpuks ühele poole saada. Pärast seda palju rahulikumalt võta ei saa.

„Mis sa siin ikka rahulikumalt võtad. Majad vajavad ju uuendamist ja ega vaenlased ei maga. Eks me kogu aeg vaatame, kuidas oma tegevust automatiseerida, protsesse tõhustada, kvaliteeti tõsta ja lisaks ka uusi tooteid arendada – uusi tootmis- ja pakendiliine,” märkis Mere.

Tahavad uue liiniga ka kasumlikkust parandada

Kuivõrd HKScani kontsernil ei ole viimastel aastatel kerge aeg olnud ja raskustega on silmitsi seisnud ka Eesti tootmine, siis loodavad lihatööstuse juhid, et uus liin aitab ka HKScan Estonia kasumlikkuse parandamisele kaasa.

„Uus liin võimaldab paremaid sissetulekuid, läbi tootearenduse uusi tooteid – ikkagi on suund sellele, et liin ennast nö tagasi teeniks ja kasumlikkus teeniks,” lausus Mere. Kui 2017. aastal deklareeris ettevõte 86 000 euro suuruse kahjumi, siis tõdes ta, et väike miinus jäi ettevõttel Eestis ka 2018. aastal sisse.