FOTOD | Kaitsepolitsei puistab KredExit, Keskerakond saab kahtlustuse kriminaalkuriteos

Täna teevad kaitsepolitsei töötajad Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud kriminaalmenetluses menetlustoiminguid, teatas prokuratuur.

Uurimise detailid selguvad kell 16 pressikonverentsil, mida Delfi näitab otsepildis.

ERR vahendab, et Keskerakond saab kahtlustuse kriminaalkuriteos ning teisipäeval käis kapos erakonna peasekretär Mihhail Korb. "Ma olen küsinud, kas seal on ka mingi kahtlustus täna minu osas kui erakonna esimehe, peaministri osas. Nii prokuratuur kui kaitsepolitsei on kinnitanud, et ei, minu osas ei ole. Aga tõsi on see, et neid menetlustoiminiguid tehakse ka teatud Keskerakonna liikmetega," ütles peaminister Jüri Ratas.

Harju maakohus karistas Keskerakonda 2019. aasta septembris varjatud rahastuse vastuvõtmise eest 275 000-euroga, millest 25 000 eurot tuli kohe tasuda. Toona jäi 250 000 eurot tingimisi trahviks, kui erakond ei pane aasta ja kuue kuu jooksul uut kuritegu toime. See tähendab, et suur trahv aegub alles tänavu märtsis. Kui erakond peaks süüdi jääma, peavad nad tasuma 250 000 eurot veel eelmise karistuse tõttu.

Ärileht võttis ühendust KredExiga, kust paluti pöörduda prokuratuuri poole. Porto Francot rajava firma juht Rauno Teder katkestas kõne enne selle algust, isa Hillar Teder, keda peetakse ka arenduse tegelikuks niiditõmbajaks, ei võtnud telefoni vastu.

KredExi endine juht Lehar Kütt ütles, et millegipärast kõik tuttavad õnnitlevad teda.

“Ma polnud kursis, et tegemist on Porto Franco uurimisega,” lausus Kütt.

Ta märkis, et tema juures pole küll läbiotsimist ega muid menetlustoiminguid toimunud.

Ebaaus konkurentsieelis

Valitsuskabinet kiitis mullu juulis heaks läbi KredExi Porto Francole 39,4 miljoni eurose sildfinantseerimise kuni kuueks aastaks intressiga euribor pluss kaks protsenti, mis teiste kinnisvaraarendajate sõnul on väga soodsatel tingimustel.

“Leiame, et Porto Francole antud laen pole vastav turutingimustele,” selgitas Arco Vara ASi juhataja Miko Niinemäe toona Delfile. Tema sõnutsi küsiksid pangad säärase laenu eest viis kuni seitse korda rohkem intressi. See tähendab, et kahe protsendi asemel tuleks tasuda 10-14 protsenti intressi.