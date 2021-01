FOTOD | Kaitsepolitsei puistab KredExit, põhjuseks Porto Franco kinnisvaraarendus

Porto Franco laenu küsitavustele on varem tähelepanu juhtinud ka Riigikontroll.

Riigikontrolli ülevaatest nähtub, et Porto Francole laenu andmise riskidele juhtis tähelepanu juba KredEx ise. 14.07.2020 valitsusele koostatud memorandumis on KredEx seisukohal, et avalikkuse silmis on projekti riiklik olulisus küsitav. Projekti finantseerimisega kaasneb mainerisk Vabariigi Valitsusele ja KredExile.

KredExi juhtis valitsuse tähelepanu ka sellele, et projekti finantseerimine tekitab õigustatud ootuse teistel kinnisvaraarendajatel, kes ootavad, et riik ka nende projekte soodustingimustel rahastaks.

Riski väljatoomisele vaatamata otsustas valitsus Porto Francole laenu siiski anda. Seejuures on ebaselge, millal valitsus otsuse langetas.

KredEx kinnitas Riigikontrollile, et Porto Franco laen sai valitsuse lõpliku heakskiidu 30.07.2020. Kuna Riigikontroll vastavat valitsuse otsust ei leidnud, pöörduti küsimusega Riigikantselei poole.

Läbivalt iseloomustab kõiki riiklikult oluliste laenude otsuseid materjalide hiline esitamine valitsusele ja see seab kahtluse alla, kas valitsus saab teha, soovib teha või on teinud piisavalt läbi kaalutud otsuse. KredExi sõnul peab siinjuures arvestama, et tegemist oli kriisimeetmete rakendamisega, mis tingis vajaduse tegutseda väga kokkusurutud ajagraafikutes.

